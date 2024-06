Projekt dekryminalizujący aborcję. Komisja wydała pozytywną decyzję

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży rozpatrywano zgłoszony przez Lewicę projekt dot. dekryminalizacji. Komisja, po przyjęciu autopoprawek, pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy.

Zadowolenia z decyzji komisji nie kryła poseł Lewicy Anna Maria Żukowska.

– To jest wyjątkowy dzień, przełomowy, bo pierwszy raz od ’97 roku projekt dot. liberalizacji praw reprodukcyjnych przeszedł pozytywnie przez pierwsze czytanie, wyszedł z komisji i wraca do Sejmu. Jako koalicja rządząca pokazaliśmy determinację, mobilizację oraz to, że potrafimy być jak jedna pięść – powiedziała w trakcie konferencji prasowej.

Projekty aborcyjne

W piątek 12 kwietnia posłowie skierowali wszystkie projekty dotyczące prawa aborcyjnego do komisji nadzwyczajnej. Chodzi o dwa projekty klubu parlamentarnego Lewicy oraz propozycje Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej. Decyzją Sejmu powołano komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw aborcyjnych.

Najpierw odbyło się głosowanie w sprawie projektu Lewicy zmieniającego Kodeks karny w kierunku częściowej depenalizacji i dekryminalizacji czynów związanych z aborcją. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu poparło 204 posłów, przeciw było 223, a 15 wstrzymało się od głosu.

Następnie głosowano w sprawie projektu Lewicy legalizującego aborcję do 12. tygodnia ciąży. Wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu poparło 206 posłów, przeciw było 222, a 16 wstrzymało się od głosu.

Przeciw odrzuceniu projektu Trzeciej Drogi było 244 posłów, za – 171, zaś wstrzymało się 23, a nie głosowało 19. Projekt dotyczy odwrócenia skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży.

Czwarte głosowanie dotyczyło projektu Koalicji Obywatelskiej legalizującego aborcję do 12. tygodnia ciąży. Projekt ten dotyczy też uregulowania udziału państwa w realizacji praw kobiet i mężczyzn w zakresie świadomego rodzicielstwa. Za odrzuceniem projektu było 206 posłów, przeciw głosowało 222, z kolei od głosu wstrzymało się 16.

