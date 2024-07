Ani mi się waż! Powiedziałem ci, Łukasz, że będziesz kandydował do skutku i choćby to było 50 razy, to masz kandydować!

Ale to już nudne jest, to i tak nic nie daje.

Na razie nie daje, ale w końcu da.

Ale żona się ze mnie śmieje.

Trzeba się było nie żenić, jak ja.

Z takim piętnem to mnie już nigdy nigdzie nie wybiorą. Będą zawsze mówić: "Ten, co go pięć razy nie wybrali".

Polityka to nie jest plac zabaw.

A może by tak Ryszard kandydował?

Nie. Ja potrzebuję Ryszarda u boku. On jest od poważniejszych spraw.