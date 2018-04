"Doszło do mordu". Senator PiS o katastrofie smoleńskiej

Senator Grzegorz Peczkis mandat senatorski zdobył w 2015 roku w Opolu. W Senacie zasiada w komisjach gospodarki narodowej i innowacyjności oraz infrastruktury.

Portal Wirtualna Polska zapytał polityka o katastrofę smoleńską, w kontekście obchodzonej w ubiegły wtorek 8. rocznicy katastrofy. – To były obchody ku czci zmarłych. Stojąc obok pomnika na Placu Piłsudskiego, słyszałem nawoływania ze strony Obywateli RP, których nawet nie da się zacytować. To były obrzydliwe przekleństwa. Oni brutalnie depczą uczucia religijne rodzin ofiar oraz wszystkich tych, którzy chcą godnie upamiętnić nieżyjących – wskazał senator.

Peczkis stwierdził, że w Smoleńsku "doszło do mordu": – To absolutnie nie była przypadkowa katastrofa. Żaden zbieg nieszczęśliwych okoliczności. Pozbawiono życia 96 osób. W Smoleńsku doszło do mordu, to nie ulega wątpliwości. Pozostaje jedynie do ustalenia, kto w tym morderstwie brał udział.