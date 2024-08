Nowe informacje o stanie Zbigniewa Ziobry. "Bardzo ciężka operacja"

Zbigniew Ziobro zmaga się ze złośliwym nowotworem przełyku. Chorobę zdiagnozowano w zeszłym roku. Polityk przeszedł leczenie onkologiczne, w tym bardzo skompilowaną operację usunięcia nowotworu. Pojawiły się po niej komplikacje, przez co konieczny był kolejny zabieg. Okazuje się, że ten już także się odbył. Poinformował o tym we wtorek na antenie RMF FM poseł Michał Woś z Suwerennej Polski.

Michał Woś o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry: Dochodzi do siebie po operacji

– Wiemy, że jest po bardzo ciężkiej operacji. Dochodzi do siebie – powiedział. Parlamentarzysta podkreślił, że najważniejszy będzie teraz zaplanowany na jesień PET, czyli "badanie, które pokaże, czy te przerzuty podeszły gdzieś mocniej, czy nie".

Wiadomo, że były minister sprawiedliwości ma przejść badanie w październiku. – Publicznie była mowa o tym, że po wycięciu wnętrzności z żołądka został zrobiony nowy przełyk, co wiadomo, że maksymalnie obniża komfort życia, ale były też przerzuty na węzły chłonne i to jest najbardziej niepokojące dla wszystkich – przyznał Michał Woś.

Ziobro wróci do polityki?

W ostatnim czasie głos na temat Ziobry zabrał inny polityk jego ugrupowania, Michał Wójcik. Zdementował on informacje pojawiające się w mediach, jakoby stan byłego ministra uległ pogorszeniu. Jednocześnie wyraził przekonanie, że Ziobro powróci jeszcze do polityki.

Wójcik wskazywał, że "w którymś momencie" jest szansa, że Zbigniew Ziobro pokaże się publicznie. – Tylko poczekajmy na te wyniki, to jest bardzo ciężka choroba, nie ma co ukrywać, natomiast myślę, że wróci do polskiej polityki, trzymam bardzo mocno kciuki za to, a wtedy również i będzie okazja, bo on nie uchyla się od tego, żeby odpowiadać na pytania przed komisjami śledczymi – kontynuował.

