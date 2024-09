Kto stoi za Bańką? "Chciała mieć go w grze"

Pod koniec sierpnia "Newsweek" podał, że nowym, sensacyjnym kandydatem partii Jarosława Kaczyńskiego miałby być były minister sportu, obecnie prezydent Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka. Bańka ma spełniać wszystkie wymogi prezesa PiS – jest młody, ma dobrą prezencję, rodzinę, a dodatkowo nie kojarzy się z porażkami rządu PiS.

Do publikacji tygodnika szybko odniósł się sam zainteresowany. Krótkie oświadczenie w tej sprawie Witold Bańka opublikował na platformie X. "W nawiązaniu do informacji, które pojawiły się dzisiaj w mediach, pragnę poinformować, iż nie zamierzam kandydować na urząd Prezydenta RP. To wielki honor i zaszczyt, ale tak jak ogłosiłem na początku tego roku, w 2025 roku zamierzam ubiegać się o kolejną kadencję Prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej. Moją misją w najbliższych latach jest walka o czysty sport" – napisał.

Kandydat Szydło?

Okazuje się, że pojawienie się nazwiska Bańki w kontekście wyborów prezydenckich może być efektem zabiegów byłej premier Beaty Szydło. Tak twierdzi serwis wprost.pl. – Beata Szydło chciała, żeby w grze znalazł się jej kandydat, więc jej środowisko zaczęło mówić o Witku – mówi portalowi znajomy Witolda Bańki.

"W PiS trwa w najlepsze przeciąganie liny przed jesiennym kongresem, który ma przemeblować partię i jednych wyniesie do góry, a innych zepchnie w polityczną nicość. Na znaczeniu rośnie Przemysław Czarnek, były szef MEiN, ale część działaczy partyjnych boi się, że będzie pchał partię w kierunku radykalizacji. Z kolei Mateusz Morawiecki jest podejrzewany o to, że jeżeli się umocni w partii, to zacznie z niej wycinać swoich przeciwników politycznych. Tylko Beaty Szydło nikt się nie boi. Panuje przekonanie, że nikt za nią nie stoi i że się politycznie wypaliła" – czytamy.

Rafalska: Chce się doprowadzić do unicestwienia PiS