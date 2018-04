"To niedopuszczalne". Szef PKW o zachowaniu Jakiego i Trzaskowskiego

– To niedopuszczalne, ale nie jesteśmy w stanie tego skutecznie zabronić – mówi w rozmowie z RMF FM.

Hermeliński przyznaje, że PKW nie ma realnej siły, aby wpłynąć na kandydatów, aby z tego typu działaniami powstrzymali się do oficjalnego rozpoczęcia kampanii. Szef PKW podkreśla, że jedyna możliwość jaka pozostaje to wystosowanie stanowiska w środkach masowego przekazu do kandydatów, żeby zrezygnowali z dotychczasowych działań.

Hermeliński podkreślił, że żadna z rządzących ekip do tej pory nie zajęła się tą sprawą, a PKW jest de facto bezradna przy próbach łamania kodeksu wyborczego.