CBA zatrzymało trzech urzędników. Zarzuty w sprawie korupcji

CBA zatrzymało dwóch mężczyzn zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz pracownika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z pracowni terenowej w Zielonej Górze. Usłyszeli zarzuty powoływania się na wpływy i przyjmowania korzyści majątkowych.

Akcja CBA to efekt śledztwa w sprawie powoływania się na wpływy w urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także aresztach śledczych i prokuraturach. Postępowanie przygotowawcze nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Kolejne zatrzymania i zarzuty

"Z ustaleń funkcjonariuszy CBA wynika, że dochodziło do przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych w zamian za ujawnianie informacji o czynnościach służbowych w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska w związku z rekultywacją odpadów na terenie powiatu nowosolskiego. Wręczane korzyści majątkowe pozwoliły na uzyskiwanie w sposób nieuprawniony informacji o planowanych kontrolach oraz efektach ustaleń kontrolnych" – czytamy w komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wobec pracownika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska prokurator zawnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Decyzją Sądu Rejonowego Katowice Wschód mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy. Wobec pozostałych dwóch osób prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze, tj. poręczenie majątkowe, dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Łącznie zarzuty usłyszało 10 osób. Obecnie dwie osoby przebywają w tymczasowym areszcie. W sprawie badane są kolejne wątki i planowane są kolejne realizacje.

Podejmowanie się, w zamian za korzyść majątkową, pośrednictwa w załatwieniu sprawy z powołaniem się na wpływy w instytucji państwowej lub samorządowej zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Za przyjęcie korzyści majątkowej za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Taką samą karą zagrożone jest udzielenie korzyści majątkowej, aby nakłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa.

