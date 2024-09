MKiDN chce odwołać dyrektora Muzeum Historii Polski. Znamy zarzuty

O planach wobec dyrektora Muzeum Historii Polski pisała w czwartek "Rzeczpospolita", informując że resort wysłał do kilku organizacji pisma z prośbą o opinię ws. odwołania dyrektora przed upływem kadencji, na którą został powołany.

MKiDN chce odwołać dyrektora Muzeum Historii Polski

Z ustaleń dziennika wynika, że pisma w tej sprawie trafiły m.in. do Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego, a także związków Zawodowych w Muzeum Historii Polski.

Portal DoRzeczy.pl dotarł do treści listu, które MKiDN skierowało do jednej z instytucji. Wyjaśniono w nim, że powodem zamiaru odwołania Kostry są "liczne naruszenia" art. 27 ust. 1 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i "wynikającej z tego przepisu zasady efektywności gospodarowania mieniem".

Co resort zarzuca dyrektorowi MHP?

Co konkretnie resort zarzuca dyrektorowi Muzeum Historii Polski? Przede wszystkim chodzi o "niewystarczający nadzór nad przygotowaniem, planowaniem i realizacją zadania, na które Muzeum otrzymało dotację w kwocie 24.000.000 zł, która została zapewniona Muzeum Historii Polski przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy pisemnej gwarancji z dnia 8 marca 2023 roku o zabezpieczeniu środków na, m.in. zakup wyposażenia do Muzeum na w/w kwotę na rok 2024, w treści której to gwarancji wskazano, że daje ona możliwość zaciągania przez Muzeum zobowiązań finansowych; pomimo, iż Dyrektor pan Robert Kostro dysponował informacją o wskazanej gwarancji już w marcu 2023 roku, co dawało 21 miesięcy na zaplanowanie, realizację i zakończenie do dnia 31 grudnia 2024 roku zadania 'Dostawa wraz z montażem specjalistycznego wyposażenia magazynów zbiorów MHP', nie udało się wykorzystać całości zagwarantowanych środków i zrealizować w/w zadania".

W drugim z czterech zarzutów MKiDN wskazuje na wykorzystanie w 2021 roku dotacji w ramach programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawa" jedynie w kwocie 4.518.232,43 zł z ogólnie zaplanowanej kwoty w ustawie budżetowej w wysokości 147.985.000 zł, co oznacza brak wykorzystania części dotacji w kwocie 143.466.767,57 zł.

Podobnie brzmi kolejny punkt, w którym czytamy, o wykorzystaniu w roku 2022 dotacji w ramach programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawa” jedynie kwoty 137.807.047,71 zł z ogólnie zaplanowanej kwoty w ustawie budżetowej w wysokości 268.104.000 zł, co oznacza brak wykorzystania części dotacji w kwocie 130.296.952,29 zł.

Resort zarzuca dyrektorowi także niewystarczający/niewłaściwy nadzór nad przygotowaniem, planowaniem i realizacją inwestycji, który przyczynił się do doprowadzenia do sytuacji skomplikowanego prawnie sporu z Generalnym Wykonawcą Muzeum Historii Polski, w ramach którego to sporu Generalny Wykonawca – spółka BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłasza wobec Muzeum Historii Polski kolejne wielomilionowe roszczenia.

