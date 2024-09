Ślubowanie sędziów bez udziału prezydenta. Sejm zdecydował ws. Trybunału Konstytucyjnego

W myśl przyjętych przez posłów zmian, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mieliby być wybierani przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przygotowana przez rządzących reforma TK zakłada ponadto, że kandydaci na sędziów muszą mieć od 40 do 70 lat i cztery lata przed ewentualnym wyborem nie mogą sprawować mandatu posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego, być członkiem Rady Ministrów ani partii politycznych.

Ślubowanie sędziego TK bez udziału prezydenta

Regulacja wprowadza 14-dniowy termin wyznaczony prezydentowi RP na odebranie ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów. Dużo dalej idzie przyjęta w piątek przez posłów poprawka Senatu. W jej myśl, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, któremu prezydent z jakichkolwiek powodów nie umożliwił uroczystego złożenia ślubowania w tym terminie, będzie mógł złożyć ślubowanie w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym, i następnie przekazać je marszałkowi Sejmu.

Inna zaakceptowana przez Sejm poprawka izby wyższej zakłada, że zażalenie na postanowienie prezesa TK o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego będzie rozpatrywane nie jak dotychczas przez pełny skład TK, ale Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

W myśl przyjętych zmian, sędzia TK nie będzie mógł orzekać w sprawie aktu prawnego, w wydaniu którego uczestniczył wcześniej jako parlamentarzysta.

Hołownia apeluje do prezydenta ws. zmian w TK

W piątek w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– Stąd mój apel do prezydenta o to, żeby tę ustawę podpisać, bo to ręka wyciągnięta w kierunku pana prezydenta przez parlament. W tym kierunku, żebyśmy wspólnie rozwiązali kryzys wokół TK. Dzisiaj ten kryzys, jak jest głęboki, to wszyscy widzimy, a projekt tej ustawy jest po prostu, znaczy ta ustawa jest po prostu dobra – mówił Hołownia podczas konferencji w Sejmie.

Oba projekty ustaw dotyczących TK razem z przyjętą wcześniej uchwałą Sejmu i propozycją zmiany konstytucji stanowią pakiet zaprezentowanej na początku marca przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i polityków rządzącej koalicji – kompleksowej reformy TK.

