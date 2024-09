Ruszyły zbiórki dla powodzian. Policja ostrzega przed oszustami

Na wielu stronach internetowych ruszyły zbiórki, których celem jest pomoc mieszkańcom zalanych terenów. Poszkodowani potrzebują wsparcia w postaci środków rzeczowych, takich jak żywność, środki higieniczne czy osuszacze do budynków.

Sieć pełna jest już komunikatów, które zawierają numery kont, na które można wpłacać pieniądze na pomoc powodzianom. Policja apeluje, by sprawdzać, czy nie mamy do czynienia z oszustwem.

Powódź w Polsce. Policja apeluje, by uważać na oszustów

"Oszuści mogą próbować różnych form ataku, poprzez zakładanie fałszywych stron, ze spreparowanymi formularzami szybkich płatności, fałszywe smsy, podejrzane linki, rozmowy telefoniczne prowadzone przez osoby podające się za różne instytucje" – podkreśla policja w Łodzi.



"Zachowajcie rozwagę, sprawdzajcie dokładnie wiarygodność organizacji, fundacji, utworzonych indywidualnie zbiórek. Zweryfikujcie dokładnie, czy okazana przez Was pomoc finansowa trafi do potrzebujących, a nie do kieszeni oszusta" – czytamy w komunikacie.



Pomoc dla powodzian. Jak nie dać się oszukać

Aby nie dać się oszukać, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

wspieraj przede wszystkim znane i zaufane fundacje lub organizacje pomocowe, które działają od lat, mają doświadczenie oraz są transparentne w działaniu, ale także w rozliczaniu zgromadzonych środków;

nie wpłacaj pieniędzy mało znanym lub nieznanym firmom czy instytucjom charytatywnym, które wcześniej nie pomagały;

nie wspieraj osób fizycznych, chyba że są to twoi bliscy lub zaufani znajomi;

nie przekazuj środków rzeczowych ani pieniężnych domokrążcom, nie wpuszczaj do domu osób obcych – pod żadnym pretekstem;

zachowaj czujność podczas rozmów telefonicznych – nie daj się zmanipulować popularnym metodom oszustów;

pod żadnym pozorem nie wypłacaj w pośpiechu gotówki z banku – informacja o zajęciu konta bądź awarii systemów bankowych nadal jest powszechną metodą działania oszustów.

Czytaj też:

IMGW wydał nowe ostrzeżenie. Kolejne miejscowości zagrożone