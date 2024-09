Tusk i Kaczyński na emeryturę? Sawicki zaskoczył

Marek Sawicki był w środę gościem Krzysztofa Skowrońskiego w Poranku Radia Wnet. W audycji gospodarz wyraził pogląd, że Donald Tusk nie buduje zgody pomiędzy Polakami. Takie stwierdzenie spotkało się ze stanowczą reakcją polityka PSL.

Sawicki: Gdybyśmy wysłali Kaczyńskiego i Tuska na emeryturę, być może byłoby lepiej

– No tak, ja pamiętam jak zgodę między Polakami budował Jarosław Kaczyński – odparł.

Skupienie się na tych dwóch politykach doprowadziło jednak do gorzkiej refleksji. – Mamy taką Polskę, że doprowadziliśmy do tego, że wyraziliśmy zgodę jako obywatele, żebyśmy mieli Polskę Tuska i Kaczyńskiego, a Polska jest trochę większa i więcej nas jest w Polsce – podkreślił.

– Gdybyśmy obu tych panów wysłali na emeryturę, być może byłoby lepiej – podsumował poseł.

"Tusk zaorał swój rząd"

To nie pierwsza zaskakująca wypowiedź Marka Sawickiego w ostatnim czasie. Parlamentarzysta nie ma problemu z ostrą krytyką swojego koalicjanta. Ledwie na początku września stwierdził on, że lider PO zaorał własny rząd. Chodziło o zapowiedź "powszechnej spowiedzi" ministrów. – Jeśli on wysyła ministrów po to, żeby się wyspowiadali przed społeczeństwem za ostatnie dziewięć miesięcy, bo już ciąża się skończyła, to do spowiedzi idzie grzesznik. Ja myślałem, że on wyśle ministrów, żeby pochwalili się swoimi sukcesami – skomentował.

Sawicki przyznawał wówczas, iż zastanawia się, czym członkowie rządu tak nagrzeszyli.

– Tusk strzelił sobie w stopę tą formą komunikacji. Zrobił czarny PR. Ja na Tuska miejscu był powiedział: "ze względu, że nie mam rzecznika i nie zamierzam go powoływać, teraz zobowiązuje ministrów, żeby zakomunikowali opinii publicznej, jakie mają sukcesy – dodał.

