Wielka powódź. Polacy ocenili pracę rządu

Od ponad tygodnia w południowej Polsce trwa powódź. Jeszcze w piątek 13 września Donald Tusk mówił, że "prognozy nie są niepokojące". Tymczasem doszczętnie zalane zostały m.in. Kłodzko, Nyska oraz Lądek-Zdrój. Dramatyczna sytuacja panuje takżę w Głuchołazach.

Polacy podzieleni w ocenie rządu

"Jak ocenia Pani/Pan reakcję rządu Donalda Tuska na powódź w południowej Polsce?" – takie pytanie postawiono w sondażu pracowni SW Research przeprowadzonym na zlecenie rp.pl. Zastosowano szkolną skalę ocen.

Celująco (szkolna "szóstka") reakcję tę ocenia 8 proc. badanych. 18,7 proc. respondentów ocenia reakcję rządu na powódź bardzo dobrze. 18,2 proc. jest zdania, że rząd dobrze zareagował na powódź w południowej Polsce.

15,1 proc. badanych wystawiło rządowi ocenę dostateczną.

Zdaniem 13,6 proc. respondentów reakcja rządu na powódź jest mierna. 12 proc. badanych oceniło reakcję rządu na powódź niedostatecznie (szkolna "jedynka"). 14,3 proc. respondentów nie ma w tej kwestii zdania.

Odsetek wystawiających rządowi za walkę z powodzią oceny pozytywne (od 4 do 6) wynosi 44,9 proc. Z kolei oceny od 1 do 3 wystawia rządowi 40,7 proc. respondentów – opisuje rp.pl.

– Odsetek badanych, którzy wyrażają bardzo dobrą opinię na temat decyzji rządu w obliczu powodzi rośnie wraz z wiekiem (11 proc. – osoby do 24 roku życia, 25 proc. – osoby powyżej 50 roku życia). Takie zdanie podziela również co czwarta osoba z wyższym wykształceniem i prawie taki sam odsetek (24 proc.) badanych o dochodach mieszczących się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto. Z uwagi na wielkość miejsca zamieszkania bardzo dobrze o działaniach podjętych przez rząd najczęściej wyrażają się respondenci z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (22 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 września 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

