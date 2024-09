"Komentarze i szczucie". Tusk skomentował aferę wokół Żakowskiego

Choć lider PO nie wymienił nazwiska Żakowskiego, to łatwo się domyślić, że chodzi właśnie o jego krytyczne słowa. "Bolą Was niektóre komentarze w mediach i szczucie PiS? Niepotrzebnie. Dziś liczą się tylko skuteczna pomoc, ludzka solidarność i bezpieczeństwo mieszkańców. Ważne jest, co kto robi, nie co kto mówi" – napisał Donald Tusk.

Cenzura w TVP Info?

W niedzielę publicysta Jacek Żakowski stwierdził, że Tusk zastosował "metodę putinowską". – To jest problem. [Tusk – przyp. rd.] bierze na siebie sukcesy i porażki, a zapasowego Tuska nie mamy. Więc jak Tusk utonie w tej powodzi, to wyobraźcie sobie, co się dzieje z (...) Koalicją Obywatelską, Koalicją 15 października. Stawka jest ogromna – zaczął publicysta "Polityki".

– Pokazało się, po raz kolejny, że mechanizm nie działa. Że musi wejść ten dobry car, przynajmniej tak uważają politycy koalicji rządzącej, żeby ratować sytuację (...) Jaki jest długofalowy skutek czegoś takiego? Tusk sięgnął po metodę putinowską, której się w demokracjach nie stosuje. Nie ma tak, że jak jest powódź w Stanach [Zjednoczonych – przyp. red.], to prezydent siedzi i ruga publicznie urzędników i to jest transmitowane. Tak nie ma w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji, nigdzie – mówił w TVP Info.

Jak się okazuje, post zawierający wypowiedź Żakowskiego uderzającą w Tuska został usunięty z profilu stacji na platformie X.

Fala komentarzy. Semka: Żakowski to przyznał

Wypowiedź Żakowskiego, który kojarzony jest z opcją sprzyjającą obecnej władzy, wywołała sporą dyskusję. "Jacek Żakowski przyznaje, że Tusk sięgnął po putinowską metodę rugania podwładnych przed kamerami w medialnym show wokół powodzi. Służbistka, prowadząca program w TVP Info, czujna Aleksandra Pawlicka natychmiast śpieszy, by zniwelować dysonans poznawczy i pyta: dlaczego (Tusk) to robi?" – komentuje publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka.

"Czysta woda. Żakowski słusznie stwierdził, że spektakle kryzysowe Tuska są w stylu putinowskim, więc TVP Info w putinowskim stylu ocenzurowała wypowiedź niewygodną dla Tuska" – stwierdził poseł Sebastian Kaleta.

