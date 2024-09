Dymisja nieuchronna? "To nie do zatrzymania przez Hołownię"

W ubiegłym tygodniu rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Hubert Różyk zrezygnował ze stanowiska. To efekt burzy po zapowiedzi dot. pożyczek dla powodzian. "Szanowni państwo, 18 września rano złożyłem rezygnację z funkcji rzecznika prasowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Serdecznie dziękuję mojemu zespołowi za pracę i zaangażowanie" – przekazał w środę na platformie X Hubert Różyk.

Zaproponowała powodzianom pożyczki. Dymisja minister klimatu nieuchronna?

Niemal natychmiast pojawiły się komentarze, że dymisja rzecznika resortu to próba znalezienia kozła ofiarnego przez minister Paulinę Hennig-Kloskę po jej bulwersującej wypowiedzi o pożyczkach dla powodzian.

Zdaniem prof. Rafała Chwedoruka z Uniwersytetu Warszawskiego, jej odejście z MKiŚ jest jednak już tylko kwestią czasu. W rozmowie z "Wprost" politolog zestawił wezwania do dymisji minister klimatu z krytyką premiera w związku z powodzią i uznał, iż "merytoryczne racje za dymisją są nieporównywalnie większe niż te, które stoją za krytykowaniem samego Tuska.

– [...] jeśli chodzi o Hennig-Kloskę, wybrzmiało słowo „pożyczka” – i to bez względu, czy rozbudowalibyśmy jej wypowiedź, czy nie. A "pożyczka" sugeruje komercyjny lub przynajmniej częściowo komercyjny sposób podejścia do sprawy – wskazał.

Chwedoruk podkreślił, że w realiach powodzi dokonywanie gwałtownych zmian w składzie Rady Ministrów byłoby "niepolitycznym" działaniem. – Ale sądzę, że w dłuższym horyzoncie czasowym zmiana na stanowisku ministra klimatu, przy najbliższej większej rekonstrukcji, będzie nie do zatrzymania przez Szymona Hołownię – dodał.

Problematyczni ministrowie z Polski 2050?

Według politologa, Paulina Hennig-Kloska nie jest jedynym przedstawicielem Polski 2050, który generuje rządowi Tuska problemy.

– W tym kontekście można jeszcze przypomnieć wcześniejsze wypowiedzi Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na temat wieku emerytalnego czy funkcjonowania ZUS-u, które w sposób bezpośredni podkopały legitymizację rządu i prezesa Rady Ministrów, uderzają w słabe punkty rządzących, co tworzy przestrzeń do krytyki ze strony PiS-u. I to poważnej krytyki w sprawach, które dotyczą życia codziennego obywateli – wskazał.

