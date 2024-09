Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Trzaskowski ma nowy pomysł

Do tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej na wysokości Torwaru w Warszawie doszło w niedzielę 15 września. W osobowego forda, którym podróżowało małżeństwo z dwójką dzieci, wjechał rozpędzony volkswagen. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 37-letni mężczyzna, który jechał fordem. Jego żona i dzieci z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Ranna została również pasażerka volkswagena, odniosła obrażenia twarzy i głowy.

20-letnia Paulina, która została poważnie ranna w wypadku na Trasie Łazienkowskiej, została wybudzona ze śpiączki – wynika z ustaleń mediów.

Trzaskowski: Nie ma na to zgody

Do tragedii odniósł się prezydent Warszawy. "Od wielu dni bulwersuje nas tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej, jesteśmy wszyscy myślami i sercem z rodziną ofiary i osobami poszkodowanymi w tym wypadku" – napisał Rafał Trzaskowski.

"Do takich sytuacji nie może dochodzić na naszych ulicach, dlatego cały czas pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami. Przede wszystkim Warszawa przekaże kolejne środki na dodatkowe patrole policjantów z drogówki, w tym na ściganie organizatorów i uczestników nocnych rajdów samochodowych. Nie ma zgody na to, aby nasze ulice były torami wyścigowymi! Rozmowy na ten temat już toczą się z Komendą Stołeczną Policji. Poleciłem podwojenie finansowania na poprawę bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Oznacza to, że dotychczasowy fundusz zostanie zasilony dodatkową kwotą 164 mln zł. Są to rekordowe środki na ten cel w stolicy, jednak pieniądze włożone w infrastrukturę nie zastąpią policji i sprawnego wymiaru sprawiedliwości, nie zastąpi ich w skutecznym zwalczaniu przestępstw samorząd" – wskazuje włodarz stolicy.

Trzaskowski zapowiedział, że będzie forsował zmiany w prawie dot. fotoradarów. "Mordercy drogowi powinni być skutecznie ścigani i osądzani – i tylko zmiana prawa oraz skuteczność organów ścigania może w tym pomóc. W porozumieniu z właściwym ministrem i innymi samorządami przygotowujemy projekt ustawy dotyczący fotoradarów tak, aby zarządzające całą siatką dróg i ulic miasta miały prawo montować je samodzielnie. Od kilku miesięcy realizujemy specjalny program #WarszawaChroni. Jego kolejną odsłoną będzie zaplanowany w październiku Tydzień Bezpieczeństwa, który oprócz obszaru obrony cywilnej będzie dotyczył także kwestii bezpieczeństwa na drodze. Szczegóły i program tego tygodnia przekażemy Państwu w ciągu najbliższych dni" – zapowiedział Trzaskowski.

