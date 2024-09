Święto Kina 2024. Tanie bilety przez aż dwa dni

Już w ten weekend, 28 i 29 września, odbędzie się jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń filmowych roku – Święto Kina. To wyjątkowa inicjatywa, która co roku przyciąga tysiące kinomanów, oferując możliwość obejrzenia najnowszych produkcji za jedyne 13 zł.

Święto Kina 2024

Święto Kina to ogólnopolska akcja mająca na celu popularyzację chodzenia do kina oraz wsparcie branży filmowej. W tych dniach, kina biorące udział w wydarzeniu – od multipleksów po kina studyjne oraz lokalne – oferują bilety w specjalnej, obniżonej cenie. To doskonała okazja, aby spędzić czas z bliskimi i zanurzyć się w świat filmu.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników kina – zarówno rodzin z dziećmi, jak i młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Każdy znajdzie coś dla siebie, od premierowych hitów, przez filmy animowane, po ambitne produkcje artystyczne czy uwielbiane klasyki. To także świetna okazja, by przypomnieć sobie, jak wyjątkowe jest oglądanie filmów w kinie.

Od 2014 roku Święto Kina zyskało ogromną popularność, a liczba widzów i kin biorących udział stale rośnie.

Tanie bilety do kina. Jak je dostać?

Dlaczego warto wziąć udział w Święcie Kina 2024?

1. Wyjątkowa cena: bilety za jedyne 13 zł to świetna okazja, by zobaczyć najnowsze filmy bez obciążania budżetu (w wybranych kinach, przy zakupie biletów online, obowiązuje opłata internetowa).

2. Bogaty repertuar: przedpremiery, premiery, filmy animowane, klasyki i produkcje artystyczne – dla każdego coś interesującego.

3. Wspólne chwile: idealna okazja, by spędzić czas z bliskimi, ciesząc się wspólnym oglądaniem filmów na wielkim ekranie.

4. Wsparcie branży filmowej: uczestnictwo w akcji to także forma wsparcia polskiego kina, które ostatnimi laty mierzyło się z wieloma wyzwaniami.

Aby kupić bilet za 13 zł (opłata internetowa obowiązuje w wybranych kinach), wystarczy w weekend 28-29 września odwiedzić kino biorące udział w akcji (lista kin dostępna na www.swietokina.com). Bilety można nabyć online lub w kasie kin.

Co na ekranach? Wyjątkowa okazja

W sobotę i niedzielę można dołączyć do tysięcy miłośników X muzy, celebrować tegoroczne Święto Kina i cieszyć się najlepszymi filmowymi produkcjami. Widzowie będą mogli przedpremierowo obejrzeć także filmy pokazywane na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, co daje niepowtarzalną okazję zapoznania się z najnowszymi dziełami polskiego kina, zanim trafią do szerszej dystrybucji.

Wybrane tytuły do obejrzenia podczas tegorocznej edycji Święta Kina:

• SMOK DIPLODOK (przedpremiera)

• KULEJ. DWIE STRONY MEDALU (przedpremiera)

• SIMONA KOSSAK (przedpremiera)

• WROOKLYN ZOO (przedpremiera)

• AKADEMIA MAGII (premiera)

• REAGAN (premiera)

• RZECZY NIEZBĘDNE (premiera)

• DRUŻYNA A(A)

• TRANSFORMERS. POCZĄTEK

• SUBSTANCJA

• NIE MÓW ZŁA

• BEETLEJUICE BEETLEJUICE

• IDŹ POD PRĄD

• INTERSTELLAR – 10. ROCZNICA PREMIERY

• GLADIATOR

Współorganizatorem akcji Święto Kina 2024 jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie współfinansowane jest także przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerem wydarzenia jest firma InPost.

Czytaj też:

Powstanie film o wybitnym aktorze? Wnuczka chce oddać mu hołdCzytaj też:

"Zamach na papieża". Ostatni wspólny film duetu Linda-Pasikowski