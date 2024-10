Tej sprawy Hołownia nie odpuści. Ujawniono wyniki badań

W minioną sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Polski 2050. Partia Szymona Hołowni podsumowała tam dotychczasową pracę w parlamencie i rządzie oraz przedstawiła plan przyszłych działań. Z ust lidera ugrupowania padła jednoznaczna deklaracja.

Hołownia stanowczo ws. składki zdrowotnej: Będziemy walczyć

Szymon Hołownia zapowiedział, że jego formacja będzie "walczyć o sprawiedliwą składkę zdrowotną". – Jesteśmy przekonani, że koalicja 15 października to nie jest miejsce, w którym wszyscy dyskutują i się naradzają, a na koniec realizują program naszych przyjaciół z Lewicy. Nie na tym polega koalicja 15 października. To jest partnerstwo – stwierdził.

Jak podkreślił, Polska 2050 "nie odpuści składki zdrowotnej". – Jeśli ktoś tak myśli, to się grubo myli (...). Nie zadowalają nas pogłoski o kuluarowych ustaleniach, które wyciekają do mediów. To kwestia ludzi, którzy nam zaufali – powiedział.

Polska 2050 zleciła badania ws. składki zdrowotnej. Ujawniono ich wyniki

Tak nieprzejednane stanowisko Hołowni tłumaczyć mogą badania zlecone przez Polskę 2050, do których wyników dotarł portal Money.pl. Polaków zapytano w nim, czy opowiadają się za obniżeniem składek zdrowotnych dla przedsiębiorców.

Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało 50 proc.. respondentów. Przeciwne zdanie wyraziło 22 proc., zaś 29 proc. nie miało swojego zdania w tej sprawie.

Wiadomo, jaką opinię mieli wyborcy poszczególnych partii. "Najwięcej zwolenników zmian w składce jest wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (56 proc.), Polski 2050 (również 56 proc.) oraz Konfederacji (55 proc.). Mniej entuzjastycznie nastawieni do pomysłu reformy są zwolennicy Lewicy (45 proc.) oraz Prawa i Sprawiedliwości (44 proc.)" – czytamy.

Z ustaleń portalu wynika, że podczas poniedziałkowego posiedzenia zespołu ds. programowania prac rządu, na którym doszło do starcia w sprawie składki pomiędzy urzędnikami z Polski 2050 a tymi z KO, ci pierwsi mieli przekonywać, że mają "silny społeczny mandat" dla takiej obstrukcji.

