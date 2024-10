W wywiadzie dla Łukasza Jankowskiego w Radio Wnet prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki został zapytany m.in. o swój ewentualny start w wyborach prezydenckich. Jarosław Kaczyński z kierownictwem PiS nie dokonał jeszcze ostatecznego wyboru, ale nie jest tajemnicą, że Nawrocki jest w ścisłym gronie faworytów do uzyskania nominacji największej partii opozycyjnej.

Nawrocki: Jestem gotowy służyć Polsce

– Pytanie odnosi się do przyszłości, więc jest zbyt wcześnie, żebym mówił o tym w jakiejś formie konkretu, czy w formie rzeczywistości – powiedział szef IPN. Zapytany, jak odpowie, jeśli z PiS padnie propozycja kandydowania, odparł, że jest gotowy służyć Polsce tam, gdzie jest to potrzebne.

Prowadzący zapytał o wypowiedź Michała Wawera, który powiedział, że jeżeli kandydat Konfederacji nie wejdzie do drugiej tury, a będzie w niej właśnie Nawrocki, to on co najmniej rozważy poparcie.

– To miłe. Myślę, że środowiska Konfederacji, wybory Konfederacji doceniają pracę IPN, ale też moją pracę wokół Żołnierzy Wyklętych z lat 2011, 2012, więc z to miłe, że pan poseł tak się wypowiedział. Z drugiej strony ja odczuwam, że oferta IPN trafia do tych, którzy mają światopogląd narodowy. Dla mnie jako historyka narodowe podziemie antyniemieckie czy antykomunistyczne po roku 1945 jest częścią Polski niepodległej i myślenia o Polsce niepodległej – powiedział Nawrocki.

Dopytywany, czy mógłby być wspólnym kandydatem PiS i Konfederacji, Nawrocki odpowiedział, że nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej i nie potrafi odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Prezydent musi być odważny

Historyk powiedział, że nie da się wciągnąć w rozmowę o swojej ewentualnej kandydaturze na prezydenta. – Jeśli byłbym kandydatem, to mógłbym się otworzyć na taką dyskusję – stwierdził, dodając, że materia jest dynamiczna, dotyczy przyszłości, a w polityce nie zawsze jest tak, że wybierane są osoby wskazywane przez media jako faworyci.

Pytany, jakie cechy powinien mieć prezydent RP, Nawrocki w pierwszej kolejności wskazał, że głowa państwa musi kochać Polskę, a także wykazywać się głęboką odwagą, polegającą m.in. na gotowości ratowania suwerenności i niepodległości na arenie międzynarodowej.

Wybory 2025. Kto będzie kandydował?

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku, planowo w maju. Druga i ostatnia kadencja Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim upływa w sierpniu 2025 r. Polacy wybierają prezydenta co pięć lat.

Kandydatem Konfederacji jest lider Nowej Nadziei, poseł Sławomir Menzten. Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, choć część komentatorów politycznych przewiduje, że ostatecznie na start zdecyduje się premier Donald Tusk.

Na Lewicy padają przede wszystkim nazwiska minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk i senator Magdaleny Biejat. Polska 2050 i PSL być może wystawią wspólnie marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

Gotowość startu deklarują też politycy z mniejszych ugrupowań, np. Marek Jakubiak, poseł Kukiz’15.

Czytaj też:

"Wielkie chwile dziennikarstwa". Fala komentarzy po tekście "Wyborczej" o NawrockimCzytaj też:

Czarnek: Morawiecki nie wygra drugiej tury. Są trzy nazwiska