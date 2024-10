Nieznany obiekt spadł w pobliżu granicy z Białorusią. Na miejscu pracują służby

Obiekt znaleziono na polu w miejscowości Sokolany, w pobliżu granicy polsko-białoruskiej – podało RMF FM. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia. Na razie służby nie podają, czy jest to balon meteorologiczny, przemytniczy, czy urządzenie innego przeznaczenia.

Kilka tygodni temu w tym rejonie znaleziono balony, które miały przyczepione lokalizatory i nielegalne wyroby tytoniowe.

Tajemnicze obiekty nad Polską

Na początku września, przy granicy polsko-białoruskiej rolnik znalazł na polu przedmiot, na którym były napisy cyrylicą. We wsi Kamionka Stara w powiecie augustowskim w województwie podlaskim spadł balon meteorologiczny. Policja zabezpieczyła przedmiot.

Z kolei 26 sierpnia na terytorium Polski, na wysokości ukraińskiego miasta Czerwonogród, wleciał prawdopodobnie bezpilotowy statek powietrzny – podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Obiekt zanikł na radarach w rejonie gminy Tyszowce na południe od Hrubieszowa. Zgodnie z przypuszczeniami opartymi na analizie danych, domniemywano, że był to bezzałogowy statek powietrzny, np. typu Shahed, jakiego używają Rosjanie, atakując Ukrainę.

Nowe oddziały Straży Granicznej

Kierownictwo MSWiA zapowiedziało w czwartek zmiany w Straży Granicznej. W przyszłym roku granicy polsko-białoruskiej będą chroniły nowe oddziały SG.

– Będziemy budować oddziały w strukturach Straży Granicznej dedykowane do bezpośredniej, fizycznej ochrony granicy państwowej. Proces rekrutacji do tych oddziałów rozpocznie się już za kilka tygodni, później szkolenie. W drugiej połowie przyszłego roku na granicy będziemy mieli nowe oddziały Straży Granicznej – poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. – Wszystko z myślą o tym, by wygasić szlak migracyjny organizowany przez grupy przestępcze wspierane przez służby białoruskie i rosyjskie. Wierzę, że nam się to uda – zaznaczył.

