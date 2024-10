"To rekord". Zaskakujące doniesienia ws. emerytów

O sprawie informuje portal Money.pl. W związku ze starzejącym się społeczeństwem oraz wzrastającą liczbą emerytów, sytuacja seniorów na rynku pracy może okazać się kluczowa w najbliższych latach.

Serwis wystosował zapytanie do resortu finansów ws. sytuacji emerytów. Z odpowiedzi wynika, że w 2023 roku z ulgi w PIT dla seniorów skorzystały 144 tysiące osób. Te osoby podjęły pracę bez pobierania emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Ten wynik to aż o 17 tysięcy osób więcej niż w roku 2022, kiedy z ulgi można było skorzystać po raz pierwszy.

Do tego jest jeszcze grupa osób, które oprócz pobierania świadczenia emerytalnego dodatkowo podjęło pracę. Większość z nich nadal odprowadza składki. To 550 tys. osób oraz kolejnych 270 tys., które pracuje, odprowadzając jedynie składkę zdrowotną (w tej ostatniej grupie są głównie osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Seniorzy ważniejsi od migrantów

Oznacza to, że na rynku pracy znalazło się niemal milion osób uprawnionych do przejścia na emeryturę. To więcej o 50 tys. osób niż w 2022 roku. Warto podkreślić, że ulga PIT dla pracujących emerytów dotyczy tego, że są oni zwolnienie z płacenia podatku od przychodów do kwoty 85,5 tys. zł rocznie.

Milion emerytów stanowi niemal 6 proc. rynku pracy. To zbliżony wynik do liczby migrantów na polskim rynku pracy. - Paradoksalnie ta grupa osób, które osiągnęły wiek emerytalny i będą dalej pracować, może być w najbliższym czasie dla polskiego rynku pracy znacznie ważniejsza i możliwe, że dużo szybciej rosnąca niż grupa cudzoziemców. Z jednej strony w wiek emerytalny będą wchodziły nadal bardzo liczne roczniki, z drugiej dane z ostatnich lat pokazują, że napływ cudzoziemców na nasz rynek słabnie, ich liczba fluktuje – ocenia w rozmowie z Money.pl wiceszef Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak.

