Zwłoka premiera uderza w emerytów. Interweniuje RPO

4 czerwca Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał za niekonstytucyjne przepisy pozwalające na pomniejszenie świadczenia w przypadku, w którym skorzystano z przejścia na wcześniejszą emeryturę. To wyrok w indywidualnej sprawie, ale decyzja TK ma konsekwencje dla tysięcy emerytów.

Chodzi o kobiety urodzone w latach 1949-1959 (poza 1953 r.) oraz mężczyzn urodzonych w latach 1949-1952 i w 1954 r. (w 2019 r. TK uznał niekonstytucyjność kwestionowanego przepisu w odniesieniu do rocznika 1953), którzy wniosek o wcześniejszą emeryturę złożyli przed 1 stycznia 2013 r., a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 r. Co miesiąc otrzymują oni z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przelewy pomniejszone proporcjonalnie do sumy, którą pobrali w momencie korzystania z wcześniejszej emerytury.

Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że "doszło do złamania zasady zaufania obywateli do państwa". Istotą sprawy nie jest ustalenie wysokości świadczenia, ale mechanizmu jego ustalenia.

Apel RPO do Tuska

Mimo korzystnego wyroku, emeryci wciąż nie mogą otrzymywać wyższych świadczeń. Dlaczego? Premier Donald Tusk jak dotąd nie opublikował wyroku TK. Interwencję w sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich.

Profesor Marcin Wiącek wskazał, że dzięki korzystnemu wyrokowi świadczenia emerytalne od 150 do 200 tys. seniorów mogą wzrosnąć nawet o 1,2 tys. zł. Dodatkowo każdy z nich może otrzymać nawet 64 tys. zł wyrównania za okres wypłacania obniżonego świadczenia. Aby tak się stało, musi jednak dojść do "wzruszenia decyzji emerytalnych", a do tego konieczne jest ogłoszenie wyroku TK.

"W związku z powyższym (...) zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie podstaw faktycznych i prawnych wstrzymywania ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r." – wskazał RPO.

