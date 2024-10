Prokuratura chce powołania zespołu śledczego ds. wyborów kopertowych

Warszawska prokuratura okręgowa złożyła w prokuraturze regionalnej wniosek o powołanie specjalnego zespołu śledczego do zbadania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw w związku z wyborami korespondencyjnymi. Wcześniej zawiadomienia złożyła sejmowa komisja śledcza.

Wniosek prokuratora

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje postępowanie sygn. 3041-1 Ds.172.2022 w sprawie o czyny z art. 231 § 1 kk, zainicjowane licznymi zawiadomieniami skierowanymi do Prokuratury przez m.in. posłów, senatorów, samorządowców, przedstawicieli związków zawodowych i obywateli, dotyczącymi ustanowienia trybu korespondencyjnego udziału w wyborach powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. jako jedynej formy głosowania w ustawie uchwalonej w dniu 6 kwietnia 2020 r. W dniu 23 października 2024 roku do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły, za pośrednictwem Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, przesłane przez Komisję Śledczą do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego zawiadomienia z dnia 22 października 2024 roku złożone na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. w zw. z art. 11i ustawy z dnia 21 stycznia 1999r. o sejmowej komisji śledczej dotyczące szeregu przestępstw popełnionych w związku z organizacją przedmiotowych wyborów m.in. z art. 231 § 1 k.k. i inne" – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że "materiały te zostały dołączone do prowadzonego postępowania przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, które ma charakter wielowątkowy i bardzo rozwojowy".

"Z uwagi na konieczność przeprowadzenia m.in. analizy materiałów przekazanych przez Komisję Śledczą, a następnie wykonania ponad przeciętnej ilości czynności procesowych, co znacząco przekracza możliwości jednego prokuratora i może prowadzić do rażącej przewlekłości postępowania pozostającego w bezpośrednim zainteresowaniu opinii publicznej, Prokurator Okręgowy w Warszawie w oparciu o art. 56 § 2 ustawy Prawo o Prokuraturze oraz § 126 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wystąpił w dniu 24 października 2024 r. do Prokuratora Regionalnego w Warszawie o powołanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zespołu prokuratorów do prowadzenia rzeczonego śledztwa" – podano.

