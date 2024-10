AI w Off Radiu Kraków. KRRiT: Likwidator po prostu kłamie

Od kilku dni słuchacze OFF Radia Kraków mogą usłyszeć na antenie głosy trojga nowych "prowadzących": Emilii, Jakuba oraz Alexa. Jednak żadna z tych osób nie istnieje, wszystkie zostały wygenerowane przez AI.

AI zamiast dziennikarzy. "Eksperyment" wywołał burzę"

"Niedawno pisałem o tym, że OFF Radio Kraków (w którym prowadziłem audycję przez blisko trzy lata) przestaje nadawać w znanej dotąd formule, że wszyscy, którzy dotąd tworzyli to miejsce wylecieli z pracy. Wczoraj poznaliśmy szczegóły – kilkanaście osób z redakcji (mowa o doświadczonych dziennikarkach i dziennikarzach, artystkach i artystach, osobach twórczych) zastąpi sztuczna inteligencja" – poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Mateusz Demski.

We wtorek jedna z nieistniejących prowadzących, Emilia, przeprowadziła "wywiad" z nieżyjącą od 12 lat poetką i eseistką Wisławą Szymborską. Całość została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Tematem była literacka nagroda Nobla.

"Eksperyment" wywołał falę oburzenia wśród słuchaczy, dziennikarzy i polityków. W sieci pojawiła się lawina krytycznych komentarzy, zebrano także podpisy pod petycją do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o wyjaśnienie sprawy.

Sztuczna inteligencja w OFF Radiu Kraków. Ostra reakcja KRRiT

W związku z medialną burzą, OFF Radio Kraków wydało komunikat.

"Żaden pracownik OFF Radia Kraków nie został zwolniony. Od rozpoczęcia emisji w 2015 roku OFF Radio Kraków było głównie stacją muzyczną programowaną w sposób zautomatyzowany, uzupełnianą o dwugodzinne pasmo prowadzone na żywo i autorskie programy muzyczne. Programy te, po jednym w tygodniu, prowadzili głównie zewnętrzni współpracownicy i to z nimi (z końcem sierpnia 2024) rozwiązane zostały umowy o współpracę" – przekazały władze radia.

Szef i likwidator Radia Kraków, Marcin Puli,t poinformował z kolei, że "eksperyment" z AI ma potrwać około trzech miesięcy. Wspomniał również o tym, że brak środków z abonamentu powoduje konieczność cięcia kosztów.

Na jego słowa ostro zareagował przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Maciej Świrski, zarzucając likwidatorowi kłamstwo.

"Zmyślony pretekst braku środków z abonamentu. Likwidator Radia Kraków planuje zastąpić dziennikarzy postaciami wygenerowanymi przez AI? Prawda jest taka, że środki abonamentowe są obecnie przekazywane, a Radio Kraków Off posiada dwa źródła finansowania: przychody z opłat abonamentowych (mniej niż połowa kosztów) oraz przychody własne spółki (z obrotu prawami do audycji; z przekazów handlowych oraz z innych źródeł). Przewodniczący KRRiT o kłamstwie likwidatora Marcina Pulita – czytamy w komunikacie KRRiT.

– Pan Pulit po prostu kłamie zasłaniając się tym, że zasmakowała mu sztuczna inteligencja. Nie dziwię się, też mi smakuje. Powinien mówić prawdę, a nie wprowadzać opinię publiczną w błąd – podkreślił Maciej Świrski.

