Skandaliczna rozmowa w TVP Info. Dziennikarka atakuje krytyków: Wy, moralne zera

Na początku lutego Wirtualne Media informowały, że kolejna znana dziennikarka "Gazety Wyborczej" dołącza do ekipy TVP Info. Swój program w telewizji publicznej dostała wówczas Dorota Wysocka-Schnepf. Dziennikarka, mimo nowej pracy, nie zamierzała rozstawać się z redakcją. W kwietniu okazało się, że jednak odchodzi z "Wyborczej" i poprowadzi kolejny format w Telewizji Polskiej. Rozpoczęła swoją współpracę z TVP od prowadzenia programu "Rozmowy niesymetryczne", które wystartowały 10 lutego, a, od 2 kwietnia, jest również gospodynią programu "Pytanie dnia", który zastąpił w ramówce TVP Info "Gościa 19.30".

Teraz dziennikarka znalazła się w ogniu krytyki po wywiadzie, który przeprowadziła przy okazji dnia Wszystkich Świętych. Wysocka-Schnepf ostro odpowiedziała na uwagi opublikowane w sieci.

Burza po rozmowie w TVP Info. Dorota Wysocka-Schnepf w ogniu krytyki

Po programie "Pytanie Dnia", emitowanym 1 listopada na antenie TVP Info, rozpętała się prawdziwa burza. Dorota Wysocka-Schnepf rozmawiała w nim z Ewą Negrusz-Szczęsną, wdową po Piotrze Szczęsnym. Mężczyzna w 2017 roku dokonał aktu samospalenia na placu Defilad w Warszawie. Jak sam przekazał, w proteście przeciwko łamaniu konstytucji, praworządności i używaniu nowy nienawiści przez ówczesne władze.

"7 lat ciszy o Szarym Człowieku i dość. Pani Ewie ślę Wasze podziękowania. Jej się należą, nie mnie. Za wyważone słowa. Wszystkich Świętych to stosowny moment. Wielu to zrozumie, inni nigdy" – tak rozmowę w mediach społecznościowych zapowiedziała Dorota Wysocka-Schnepf. Podczas prowadzonego przez nią programu, na pasku widniał nagłówek: "Oddał życie w obronie demokracji".

Wskazanie dnia Wszystkich Świętych, jako "stosowny moment" na poruszenie tematu samobójstwa oburzyło internautów. W sieci dosłownie zawrzało.

"Czy wy tam jesteście normalni?" — dopytywała dziennikarka "Wprost" Joanna Miziołek. "Poruszyła mnie podłość telewizji grającej dramatem chorego człowieka. To mnie poruszyło. Ale gratuluję klików" – napisała z kolei Kataryna. "Tu jaka czysta woda. Media na całym świecie wiedzą, że nie wolno gloryfikować samobójstw, co więcej – część rezygnuje z relacjonowania takich tematów. Tymczasem neoTVP we Wszystkich Świętych…" – zauważył Wojciech Mucha z "Gazety Polskiej". W innym komentarzu możemy z kolei przeczytać, że za "gloryfikowanie samobójców" w cywilizowanych krajach Schnepf "wyleciałaby do rynsztoku".

Schnepf grzmi na krytyków: Wy, moralne zera

Sprawę zdecydowała się omówić na łamach "Rzeczpospolitej" Estera Flieger, w artykule o wymownym tytule: "Skandaliczna rozmowa w "Pytaniu dnia". Dokąd zmierza nowa TVP?" "Niestety nowa ekipa zdecydowała, że Telewizja Publiczna pozostanie na wojnie domowej" – oceniła publicystka.

Wysocka-Schnepf postanowiła przerwać milczenie i odpowiedzieć na krytykę w swoich mediach społecznościowych. Wydała krótkie oświadczenie na portalu X.

"Widziałam krzywdę nękanych ludzi. Ich dzieci. Brutalnie tłumione protesty. Wy, moralne zera nadające jak kataryny, i wy, pseudo-obiektywni – też widzieliście. Byliście obojętni. Współodpowiedzialni. Teraz, w strachu, frustracji i wstydzie, razi was pamięć. Słuchajcie ich opowieści" – napisała prowadząca "Pytanie dnia" w TVP Info.

