Ogromna kara dla Lecha Poznań

120 tys. zł będzie musiał zapłacić Lech Poznań. To kara nałożona przez Komisję Ligi w związku z wydarzeniami, do których doszło podczas meczu z Legią Warszawa 20 maja. Wtedy to rozegrała się walka o mistrzostwo Polski.

Decyzją Komisji Ligi mecz 37. kolejki Ekstraklasy Lech Poznań – Legia Warszawa przerwany przy stanie 0:2 z powodu zachowania kibiców gospodarzy został zweryfikowany jako walkower 0:3 na niekorzyść Lecha. Legia dzięki zdobytym trzem punktom zapewniła sobie mistrzostwo kraju. W 77. minucie meczu pseudokibice Lecha zaczęli wrzucać na murawę race i inne środki pirotechniczne doprowadzając do przerwania spotkania. Chwilę później na murawę wbiegła niewielka grupa pseudokibiców Lecha w kominiarkach, a piłkarze obu drużyn zeszli do szatni. Komisja wyciąga konsekwencje. Oprócz kary finansowej nałożonej na Lecha, kibice klubu otrzymali zakaz udziału w meczach wyjazdowych do końca tego roku. Jednocześnie wojewoda wielkopolski podjął decyzję o tym, że pięć spotkań ligowych i trzy w ramach europejskich pucharów zostanie rozegranych bez udziału publiczności. Komisja Ligi na jeden mecz ekstraklasy zamknęła trybunę za jedną z bramek. Na trzy spotkania nie będą mogły wejść osoby, które podczas ostatniego meczu znajdowały się w tym sektorze.