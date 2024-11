Era jawnego klejenia

Tuskowi podczas konferencji prasowej dziennikarka przypomniała kłamliwą wypowiedź z ubiegłego roku dotyczącą świeżutko wybranego prezydenta USA: „Trump i jego zależność od rosyjskich służb dziś już nie podlega dyskusji i to nie jest moje przypuszczenie, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb”. I poprosiła o komentarz. Stop. A na to Tusk: „Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem”. Stop. Obie wypowiedzi są oczywiście nagrane i zostały zestawione przez internautów. Stop. Być może patologiczne kłamstwa Tuska nie są jednak efektem jego wyrachowania. Może nasz premier potrzebuje specjalistycznej pomocy i pochylenia się nad nim z troską? Stop. Dziennikarce, która zadała Tuskowi proste pytanie, oznajmiono, że nie będzie już wpuszczana na spotkania z najbardziej znanym polskim Pinokiem.