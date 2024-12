Sprawa Tuska i Bodnara w prokuraturze. PiS składa zawiadomienie

W czwartek o planie powiadomienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie w tej sprawie informował były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk na antenie Telewizji Republika powiedział, że składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez "szefa zorganizowanej grupy przestępczej Donalda Tuska, członka tej grupy Adama Bodnara" oraz wobec innych współpracujących z nimi osób.

Bochenek: Uporczywe łamanie prawa przez ekipę Tuska

W piątek informację o złożeniu zawiadomienia przedstawił rzecznik PiS Rafał Bochenek.

– Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, iż w związku z działalnością ekipy Tuska istnieje uzasadnione podejrzenie, iż to uporczywe łamanie prawa spełnia przesłanki zorganizowanej grupy przestępczej – powiedział poseł.

Jak podkreślił, zawiadomienie dotyczy "ewidentnego złamania prawa i nielegalnego przejęcia prokuratury". – Jest w tej sprawie orzeczenie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że to prokurator Dariusz Barski sprawuje funkcje prokuratora krajowego, a nie przebieraniec Korneluk – przypomniał Bochenek.

Ziobro o Tusku: Jest przestępcą

Zbigniew Ziobro nazwał Tuska "przestępcą" w wywiadzie dla Telewizji Republika. – Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeśli chce mnie pozywać, to proszę bardzo. Mówię to też jako prokurator generalny. Przez dziesięć lat w okresie wolnej Polski pełniłem ten urząd, więc zdaję sobie sprawę z tego, co to znaczy popełniać przestępstwo – tłumaczył.

Według niego Tusk "sparaliżował w drodze przestępstwa działania organów ścigania, które miały na celu wyjaśnić m.in. jego odpowiedzialność za przejęcie – nielegalne, kryminalne telewizji publicznej".

– Zrobił to w ten sposób, że z użyciem przemocy i siły państwowej odsunął od wykonywania obowiązków legalnego prokuratora krajowego. Zrobił to poza procedurami prawnymi przewidzianymi w ustawach, po to aby storpedować śledztwa, które są dla niego i jego środowiska niewygodne i po to, aby wykorzystywać prokuraturę w rozgrywce politycznej z oponentami politycznymi – przekonywał były szef resortu sprawiedliwości.

