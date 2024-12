Listy od czytelników

Edukacja zdrowotna

[...] Gdy do opinii publicznej docierały przez lata pojedyncze, siłą rzeczy rozproszone sygnały wskazujące na odchodzenie, negowanie zasad, które wyznaczał obecny patron tej uczelni, dawny jej wykładowca św. Jan Paweł II, można było mieć nadzieję, że to odosobnione przypadki. Zebrane w artykule „Etyczny problem KUL” red. Pawła Chmielewskiego („Do Rzeczy” nr 47/2024) wskazują jednak na postępującą w szybkim tempie erozję ethosu uczelni jako katolickiej, szczególnie ostatnio w świetle planów i zadań wyznaczanych przez autorytety medyczne zatrudnione w Collegium Medycznym KUL i, co szczególnie bulwersujące, przy milczeniu całego krajowego środowiska medycznego.