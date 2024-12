Bodnar chce rozliczenia Lasów Państwowych. Powołał specjalny zespół

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2020–2024 Lasy Państwowe niezgodnie z prawem wydały około 32 miliony złotych. Kontrolerzy NIK wzięli pod lupę Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Izba wskazuje na spotkania z udziałem polityków, do których doszło podczas kampanii wyborczej. Wydarzenia miały kosztować 3,5 miliona złotych.

Bodnar zapowiada działania ws. Lasów Państwowych

Do sprawy Lasów Państwowych w mediach społecznościowych odniósł się minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

"Nieprawidłowości w Lasach Państwowych wymagają pilnego zbadania. W wyniku zawiadomień kierowanych przez różne podmioty, jednostki prokuratury w całym kraju prowadzą co najmniej 30 postępowań w tym zakresie" – napisał prokurator generalny.

Jak zaznaczył Bodnar, w porozumieniu z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Kornelukiem podjął decyzję o "rozpoczęciu działań zmierzających do powołania Zespołu prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie do łącznego prowadzenia tych spraw".

Minister sprawiedliwości podkreślił, że celem jest „koordynacja czynności oraz możliwie sprawne i kompleksowe wyjaśnienie nieprawidłowości”.

"Zespół zostanie formalnie powołany w przyszłym tygodniu" – zapowiedział Adam Bodnar.

Lasy Państwowe złożyły zawiadomienie na Mateckiego

W październiku do prokuratury w Warszawie zostało złożone zawiadomienie dotyczące zatrudnienia Dariusza Mateckiego w strukturach Lasów Państwowych. Polityk został zatrudniony 18 maja 2020 r. na pełen etat na stanowisku specjalisty do spraw komunikacji w Zespole Komunikacji Społecznej w Wydziale Komunikacji Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

Po zmianie władzy w w Lasach Państwowych rozpoczęto audyt. Lasy twierdzą, że w jego wyniku stwierdzono, iż Dariusz Matecki "nie wykonywał żadnej pracy w siedzibie CILP w Warszawie i żaden z pracowników nie był świadkiem przejawu jego jakiejkolwiek aktywności zawodowej".

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany. "Koordynacja zebrania w tydzień 500.000 podpisów w obronie Lasów Państwowych musi ich boleć. W końcu zmielili nasze podpisy i dziś krok po kroku dążą do likwidacji Lasów Państwowych. Kto mnie atakuje? Obecne kierownictwo LP to byli członkowie PO, uczestniczący w wiecach Tuska" – napisał Matecki w mediach społecznościowych.

