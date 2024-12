Kandydat obywatelski czy PiS? Ciekawy sondaż ws. Nawrockiego

24 listopada br. podczas konwencji PiS doszło do zaprezentowania obywatelskiego kandydata w wyborach prezydenckich. Został nim prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Kandydata zgłosił historyk prof. Andrzej Nowak. – To będzie moment historyczny dla naszej ojczyzny, ciężko utrzymać emocje na wodzy. Musimy szukać kandydata, który poprowadzi Rzeczpospolitą do zwycięstwa – mówił.

– Wierzę, że właśnie dziś zaczynamy historię kolejnego zwycięstwa. Wierzę w to zwycięstwo i wierzę w Polskę – powiedział z kolei Karol Nawrocki.

Jak wynika z sondażu pracowni IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET, większość respondentów uważa prezesa IPN za przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, a nie obywatelskiego kandydata.

Nawrocki – kandydat obywatelski czy jednak partyjny?

Respondenci usłyszeli pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem Karol Nawrocki jest kandydatem: obywatelskim, PiS, nie wiem / trudno powiedzieć".

Tylko 16,6 proc. badanych wskazało odpowiedź "Karol Nawrocki jest kandydatem obywatelskim". Natomiast aż 69,7 proc. badanych uznało, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej jest kandydatem PiS.

Z kolei 13,7 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć – 13,7 proc.".

Wyborcy PiS uważają Nawrockiego za kandydata swojej partii

Ciekawie prezentują się wspomniane wyniki w kontekście sympatii politycznych ankietowanych.

Okazuje się, że kwestia kandydatury obywatelskiej jest problematyczna również dla wyborców PiS. Zdaniem 42 proc. badanych w tej grupie Nawrocki jest kandydatem obywatelskim, ale według aż 47 proc. prezes IPN jest kandydatem PiS. Odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 11 proc.

Respondenci, którzy deklarują wsparcie dla obecnego obozu rządzącego, w ogóle nie zaznaczali odpowiedzi "Karol Nawrocki jest kandydatem obywatelskim". Nikt (0 proc.) nie wskazał takiej odpowiedzi. Natomiast aż 92 proc. wskazało odpowiedź, zgodnie z którą prezes IPN jest kandydatem PiS. Jedynie 8 proc. badanych w tej grupie wskazało odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć".

