Nawrocki ostro: Nie róbcie z Polaków idiotów

Podczas spotkania z mieszkańcami Lublina Karol Nawrocki poświęcił dużo czasu swojemu konkurentowi z Koalicji Obywatelskiej.

– W Radzie Polityki Pieniężnej przedstawiciele KO dążą do tego, żeby podnosić stopy procentowe. Ktoś powinien powiedzieć Trzaskowskiemu, że jego koledzy chcą podwyżki stóp procentowych, a są na to konkretne protokoły. Trzaskowski wychodzi i mówi, że to Adam Glapiński podnosi stopy – mówił Nawrocki.

– Oglądałem te konwencję [Rafała Trzaskowskiego – red.] i czułem się mocno skonsternowany. Staję przed wami jako Karol Nawrocki, który nie jest politykiem, ale pochodzi z zwykłego podwórka, i kiedy patrzę na ten polityczny show, czuję, że gość przez 45 minut nie jest sobą. Polska potrzebuje zrównoważonego rozwoju, a dzisiejszy rząd dąży do wykluczania polski powiatowej. Kolejne nitki CPK upadają, komunikacja w małych miejscowościach praktycznie nie istnieje, upadają szpitale. Rysują krajobraz Polski A i B, a Trzaskowski potrafi wyjść i powiedzieć, że Polacy w powiatach i gminach są ważni i on tam będzie. Nie oczekujcie, że będę robić z siebie wariata, mówiąc, że jestem kimś, kim nie jestem. Zwracam się do innych kandydatów: nie róbcie z Polaków idiotów – mówił dalej kandydat w wyborach prezydenckich.

Szósty kandydat na prezydenta

Tymczasem start w wyborach prezydenckich w 2025 roku ogłosił Piotr Szumlewicz. Działacz związkowy opublikował listę haseł wokół których skoncentruje się jego kampania.

Lista kandydatów w wyborach prezydenckich w maju 2025 roku prezentuje się zatem następująco: Rafał Trzaskowski (KO), Karol Nawrocki (popierany przez PiS), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) i Piotr Szumlewicz.

Najprawdopodobniej 14 grudnia kandydata oficjalnie ogłosi Lewica. Głównymi faworytkami są minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.

