Fatalna sytuacja dla PiS i Nawrockiego. "Nie stać nas"

Na niedzielę 2 marca planowana jest konferencja programowa Karola Nawrockiego, która odbędzie się w podwarszawskich Szeligach. Z powodu problemów finansowych, w kampanii kandydata popieranego przez PiS nie będzie wielkiej konwencji. W zamian odbędzie się mniejsza konferencja programowa.

Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej został pytany, dlaczego niedzielne wydarzenie z Karolem Nawrockim jest nazywane "konferencją", a nie "konwencją".

– Takie wydarzenie będzie miało charakter konferencji właśnie, to jest subtelna różnica, ale różnica znacząca, a mówiąc wprost: dlatego, że nie stać nas na konwencję. Rafała Trzaskowskiego stać na konwencję, już jedną miał, widzimy, że teraz robi akcję billboardową, która kosztuje bardzo dużo, ale Platforma Obywatelska ma pieniądze, a Prawu i Sprawiedliwości pieniądze zostały skradzione – powiedział Błaszczak.

Brakuje pieniędzy na kampanię Nawrockiego

Kilka dni temu poseł Kazimierz Smoliński przyznał, że zmianę planów i rezygnację z dużej imprezy kampanijnej wymusiła trudna sytuacja finansowa partii. – To jest chyba rzecz publicznie znana, że pieniędzy jest mało. Zero nie mamy, natomiast nie ma tych pieniędzy na tyle, żebyśmy mogli robić wielkie konwencje, jakie były za czasów poprzednich kampanii czy to Andrzeja Dudy, czy też jeszcze naszych jako PiS – mówił w programie Fakt LIVE poseł PiS Kazimierz Smoliński.

Polityk podkreślił, że cała kampania Nawrockiego trwa wyłącznie dzięki ofiarności wyborców i sympatyków partii. – Były wpłaty na nasze konto jako PiS-u, my wpłacamy na konto Karola Nawrockiego, jego komitetu wyborczego i tylko z tego możemy to robić – wyjaśnił.

Smoliński zapewnił jednak, że podwarszawska hala będzie "dostosowana do wymogów konwencji". – Myślę, że dobrze się będzie sprzedawać w mediach. Natomiast rzeczywiście nie będą tam wielkie tysiące ludzi – kontynuował. Według polityka obiekt może pomieścić ok. 2 tys. osób, choć nie będzie w nim luksusów.

