Znany dziennikarz skazany. Usłyszał wyrok za gwałt

Przypomnijmy, że Mariusz Z. został zatrzymany w styczniu 2022 roku. Dziennikarz usłyszał wówczas zarzut gwałtu. Według śledczych, miał on podać kobiecie tabletkę gwałtu i dwukrotnie doprowadzić do stosunku. Wiadomo, że nie przyznał się do winy.

Jest wyrok ws. znanego dziennikarza. Mariusz S. skazany za gwałt

Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie został skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia 14 marca 2022 roku. Za zarzucany czyn groziło mu nawet 12 lat pozbawienia wolności. Wyrok okazał się jednak dużo łagodniejszy.

Jak informuje Wprost.pl, sprawa miała swój finał w piątek 6 grudnia. Dziennikarz został wówczas uznany przez sąd za winnego zarzucanego czynu i skazany na 3,5 roku więzienia. Informację tę potwierdził rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że przysługuje od niego odwołanie.

Kim jest Mariusz Z?

Do 1981 był dziennikarzem warszawskiej „Kultury”. Rok później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął pracę jako jeden z głównych komentatorów dziennika „The Detroit Free Press".

W kolejnych latach powrócił do polskich mediów i objął funkcję redaktora naczelnego dwutygodnika „Komputer Świat” (dzielił ją z Wiesławem Małeckim).

Rok później objął funkcję naczelnego dziennika "Super Express". Dziennikarz prowadził gazetę przez trzy lata do 2006 roku, gdy to zastąpił go Tomasz Lachowicz. W następnych latach Z. podjął współpracę m.in. z telewizjami Superstacja oraz Polsat. Przez krótki czas był naczelny portalu redakcja.pl. Następnie był redaktorem sponsorowanego przez Narodowy Bank Polski serwisu internetowego ObserwatorFinansowy.pl, a jednocześnie doradcą prezesa NBP.

