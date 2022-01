Znany dziennikarz zatrzymany. Usłyszał zarzut gwałtu

Do zatrzymania znanego dziennikarza doszło w czwartek. Byłemu naczelnemu "Super Expressu" postawiono zarzut gwałtu. "Jak dowiedziałem się nieoficjalnie Mariusz Z. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. W prokuraturze czekała już na niego jego prawniczka" – przekazał za pomocą mediów społecznościowych dziennikarz Piotr Krysiak.

Teraz słynnemu dziennikarzowi grozi nawet do 12 lat więzienia.

Kim jest Mariusz Z.?

Do 1981 był dziennikarzem warszawskiej „Kultury”. Rok później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął pracę jako jeden z głównych komentatorów dziennika „The Detroit Free Press".

W kolejnych latach powrócił do polskich mediów i objął funkcję redaktora naczelnego dwutygodnika „Komputer Świat” (dzielił ją z Wiesławem Małeckim).

Rok później objął funkcję naczelnego dziennika "Super Express". Dziennikarz prowadził gazetę przez trzy lata do 2006 roku, gdy to zastąpił go Tomasz Lachowicz. W następnych latach Z. podjął współpracę m.in. z telewizjami Superstacja oraz Polsat. Przez krótki czas był naczelny portalu redakcja.pl. Nastęnie był redaktorem sponsorowanego przez Narodowy Bank Polski serwisu internetowego ObserwatorFinansowy.pl, a jednocześnie doradcą prezesa NBP.

