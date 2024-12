"Ruszamy z cyklem". Morawiecki będzie odpowiadał na pytania internautów

Dokładnie za dwa tygodnie przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Jak podkreśla Mateusz Morawiecki, tegoroczne święta będą jednak dla Polaków niezwykle trudne. Wszystko przez "prezent", jaki przygotowali dla nich rządzący. "W tym roku Polacy dostaną na gwiazdkę od rządu coś wyjątkowego... WYJĄTKOWĄ DROŻYZNĘ! Jak Wasze nastroje?" – napisał dzisiaj na platformie X były premier. Do swojego wpisu załączył spot uderzający w ekipę Donalda Tuska.

"Coraz bliżej święta. W tym roku, niestety, naznaczone szalejącą drożyzną. Jak się to przełoży na wygląd wigilijnych stołów w polskich domach? Strach się bać. Rząd Donalda Tuska zlikwidował ulgę w postaci zerowego VAT-u na żywność. Teraz dzięki tej skandalicznej decyzji widzimy pierwsze efekty: masło podrożało dwukrotnie, koszyk czternastu podstawowych produktów spożywczych jeszcze miesiąc temu kosztował 99 złotych, a teraz przebił psychologiczną barierę 100 złotych i ciągle rośnie" – słyszymy w spocie.

Morawiecki rusza z Q&A

Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił też na swoim kanale na YouTubie, że rusza z cyklem Q&A (pytań i odpowiedzi). "Gdybyście mieli okazję zadać jedno pytanie Mateuszowi Morawieckiemu, co by to było? Ekonomia, polityka, przyszłość Polski, a może coś zupełnie innego? Dajcie znać, co Was najbardziej interesuje. Czekam na Wasze propozycje w komentarzach do jutra do 10:00" – napisał Mateusz Morawiecki w zakładce "społeczność".

Pod wpisem pojawiły się już pierwsze pytania. "Jak Pan Premier odniesie się do ostatnio wydanych pamiętników Angeli Merkel? Była kanclerz cały czas odmawia uznania błędów polityki Niemiec wobec Rosji. Czy to tylko egoizm jednego polityka, czy głębszy problem systemowy niemieckiego państwa?", "Jaka będzie pana pierwsza decyzja kiedy zostanie pan ponownie premierem?", "jak ocenia Pan szanse Pana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich? Jakie Pana zdaniem są jego mocne strony a nad czym powinien jeszcze popracować?"– to tylko niektóre z nich.