Ważna uchwała polskiej gminy. Jasny sprzeciw wobec ośrodka dla imigrantów

Inicjatywa, która wyszła od przedstawicieli Klubu Konfederacji Oświęcim, przeszła prawie jednogłośnie podczas sesji rady gminy. Zwiększa to szanse lokalnej społeczności na bezpieczeństwo i normalne funkcjonowanie wobec przerażających planów władz tworzenia w Polsce centrów dla imigrantów.

Zaskoczony rozwojem wydarzeń jest sam wójt gminy Tomasz Kosowski. Uchwała została zaakceptowana przez wszystkie komisje bez większych zastrzeżeń i z łatwością przegłosowana przez popierających ją radnych.

Uchwała Gminy Przeciszów. Radni chcą ochronić mieszkańców przed nielegalnymi imigrantami

Hubert Przytuła, działacz Konfederacji Oświęcim, tłumaczył, że całe przedsięwzięcie nie było łatwe. – Pisaliśmy wnioski do wielu gmin zachodniej Małopolski, ale zazwyczaj spotykaliśmy się z brakiem odpowiedzi lub próbami kwestionowania merytorycznej strony wniosku – powiedział.

Z kolei wójt Kosowski zwraca uwagę na potencjalne konsekwencje podjętej decyzji. – Możemy mieć problemy z pozyskiwaniem środków europejskich – ostrzegł. Dodał jednak, że uchwała w przypadku rządowego zlecenia utworzenia ośrodka dla nielegalnych imigrantów może nie mieć mocy prawnej.

Przytuła interpretuje uchwałę jako swoiste zobowiązanie wobec wyborców i test wierności radnych ich wcześniejszym deklaracjom.

Wójt nie zamierza podejmować kroków zmierzających do unieważnienia uchwały. – Jeśli wojewoda uzna to za stosowne, może ją anulować. Ja szanuję demokratyczne decyzje radnych – komentuje Kosowski.

Konfederacja: Bądźmy mądrzy przed szkodą

Partie opozycyjne, Konfederacja i PiS, mocno sprzeciwiają się planowi tworzenia w Polsce Centrów Integracji Cudzoziemców i zwracają uwagę, że aby to zatrzymać potrzebny jest szeroki opór społeczeństwa. Konfederacja przypomina także swój 12-punktowy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej, a PiS ponownie postawił postulat referendum.

Politycy Konfederacji zwracają uwagę, że jeszcze nie jest za późno, by Polska była mądra przed szkodą i podkreślają, że to, co należy zrobić, to zdecydowanie zaostrzyć procedury imigracyjne oraz ograniczyć liczbę imigrantów, którzy napływają do naszego kraju. Tymczasem pomysł budowania ośrodków dla nielegalnych cudzoziemców ma charakter proimigracyjny i stoi z tym w ewidentnej sprzeczności.

Czytaj też:

Centra imigracyjne w Polsce. Zajączkowska zwróciła się z pytaniami do KECzytaj też:

Przestępczość seksualna imigrantów. Lewica chce "wagonów tylko dla kobiet"