Jaki jednak zostanie w komisji weryfikacyjnej? Karczewski: Polityk czasem zmienia zdanie

– Jeżeli rezygnujemy z funkcji publicznych, to wszyscy rezygnujemy. Jeżeli Rafał Trzaskowski zrezygnuje ze swojej funkcji publicznej, to znaczy mandatu posła, to ja wtedy złożę funkcję przewodniczącego komisji weryfikacyjnej – stwierdził Jaki. – Jeżeli mamy być uczciwi, to proszę bardzo. Jeżeli rezygnujemy z funkcji publicznych, bo zbliża się kampania wyborcza, to dlaczego pani Ewa Kopacz nie zrezygnowała z funkcji premiera na czas kampanii wyborczej, dlaczego pan Donald Tusk nie zrezygnował z funkcji premiera? – dodał.

Do stanowiska Patryka Jakiego odniósł się marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

– Minister Jaki biorąc pod uwagę to, co państwo mówicie, a o czym nie wiem, bo nie słuchałem tego wywiadu, być może zmienił zdanie. Wielu polityków zmienia zdanie. Uważam, że zmienił na lepsze stanowisko, bo jest świetnym szefem tej komisji. Bardzo dobrze zorientowany w funkcjonowaniu tej komisji. Chciałbym, żeby ta komisja dalej sprawnie funkcjonowała, pracowała a Patryk Jaki jest również gwarantem jako szef tej komisji – stwierdził.

Z opublikowanego 8 czerwca sondażu wynika, że zdaniem aż 62 proc. respondentów Patryk Jaki nie powinien w czasie kampanii wyborczej stać na czele Komisji Weryfikacyjnej zajmującej się warszawską reprywatyzacją oraz piastować stanowiska wiceszefa resortu sprawiedliwości.

