Porwał i chciał sprzedać modelkę. Polak skazany na prawie 17 lat więzienia

11 lipca 30-letni Łukasz H. miał zwabić 20-letnią modelkę do studia, które wynajął niedaleko mediolańskiego dworca centralnego. Kiedy modelka przyszła na miejsce spotkania, H. wstrzyknął jej narkotyk, a następnie skrępował i zapakował do torby. Mężczyzna wywiózł kobietę do stojącego na odludziu domu w Piemoncie, niedaleko francuskiej granicy. Następnie poinformował agenta modelki, że jeśli nie dostanie 300 tys. euro, to kobieta zostanie sprzedana w tzw. darknecie jako seksualna niewolnica.

Podawał się przy tym za członka międzynarodowego gangu „Czarna śmierć”, który ma się zajmować m.in. handlem żywym towarem. Jednak po kilku dniach mężczyzna nieoczekiwanie stwierdził, że dowiedział się, iż modelka ma dwuletnie dziecko. 30-latek oznajmił więc, że ją uwolni, ale pod żadnym pozorem nie może opowiadać, co się z nią działo i musi mu zapłacić 50 tys. euro. Porywacz zawiózł ją pod konsulat brytyjski w Mediolanie i tam został schwytany.

