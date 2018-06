Spotkania z Timmermansem nie będzie. To koniec dialogu z Komisją Europejską?

Jak podkreśla korespondentka rozgłośni, to, że spotkanie się nie odbędzie „może wskazywać, że rozpoczęty przez premiera Mateusza Morawieckiego dialog z KE ws. wycofania art. 7 w zasadzie się kończy” – czytamy na stronie RMF24. Jak przypomina korespondentka RMF, w środę w europarlamencie ma się odbyć debata o Polsce z udziałem Timmermansa. Rada UE ma zdecydować, czy przechodzi 26 czerwca do kolejnego etapu procedury art. 7, czyli wysłuchania Polskii – informuje RMF.

„Nie sprowadzajmy całej polityki europejskiej do Timmermansa – mówi cytowany przez RMF polski dyplomata. Frans Timmermans należy do jastrzębi jeśli chodzi o politykę Unii wobec Polski. Jest zwolennikiem twardego kursu, ukarania naszego kraju. Zdecydowanie bardziej ugodowy jest przewodniczący Komisji, Jean Claude Juncker, który, szczególnie przed wyborami europejskimi chciałby doprowadzić do porozumienia. W ubiegłym tygodniu doszło nawet do ostrej kłótni między Timmermansem i Junckerem. Panowie pokłócili się właśnie w sprawie Polski. Teraz wiele wskazuje na to, że zwyciężyła opcja bedącego zwolennikiem twardego kursu Timmermansa.