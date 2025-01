Znikający ubecy

Rzecz dotyczy bowiem zacierania śladów przez funkcjonariuszy UB, którzy, odchodząc ze służby (a często również w jej trakcie), przybierali nową tożsamość. Na wszelki wypadek? Do tego trzeba dodać bardzo liczne przypadki, gdy kandydaci do pełnienia służby w UB wchodzili do niej z nowymi, "lepszymi" nazwiskami. Chodziło głównie o ich spolszczenie.