Jaki zbuduje pięć razy więcej mieszkań niż Hanna Gronkiewicz-Waltz?

Wśród pomysłów Jakiego znalazły się: możliwość wykupu mieszkań komunalnych, budowa nowych i bon mieszkaniowy. Polityk zadeklarował podjęcie zobowiązania, że za jego rządów będzie budowanych około pięć razy więcej mieszkań rocznie, iż ma to miejsce obecnie. –To, że dzisiaj Warszawa oddaje około 280 mieszkań rocznie, to stanowczo za mało. Jesteśmy przekonani, że można to zmienić. To musi się zmienić. Będziemy krok po kroku pokazywali jak – zapowiadał.





Przyszły kandydat Zjednoczonej Prawicy chce wrócić do programu wykupu mieszkań komunalnych „z bonifikatą od 70 do 90% w zależności od tego, jak długo dana rodzina przebywa lokalu komunalnym”. Rozwiązanie ma dotyczyć jedynie starszych zasobów mieszkaniowych, w wypadku których miasto nie ma środków, żeby w nie inwestować.

Wprowadzenie systemu 1:1 – jednemu mieszkaniu sprzedanemu ma odpowiadać jedno nowo wybudowane dla miasta.

Innym pomysłem polityka jest wprowadzenie bonu mieszkaniowego, czyli dopłaty w wysokości 1000 zł dla osób, które mają wolę wynajęcia mieszkania na rynku komercyjnym, a ze względu na ograniczone zasoby lokalowe nie mogą skorzystać z mieszkania miejskiego. Zdaniem jakiego oferta jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli klasy średniej.