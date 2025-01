"Od razu to dementuję". Sasin zapytany o Nawrockiego

O kandydaturę Karola Nawrockiego Jacek Sasin był pytany we wtorek w TVN24. Zapewnił, że prezes IPN jest i będzie popierany przez PiS.

– Nie jest wprost kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, ale jest oczywiście przez nas popierany. W żadnym wypadku nie uciekamy od tego, nie zamierzamy go na nikogo wymieniać – oświadczył Sasin. Ocenił, że "każdy kolejny brutalny atak na jego osobę tylko wzmacnia jego pozycję w tym wyścigu prezydenckim".

Sasin o Nawrockim: Podmianka kandydata? Dementuję

– Jeżeli pan próbuje zasugerować, że jest możliwa jakaś podmianka naszego kandydata, tego, którego wspieramy, to od razu to dementuję – podkreślił Sasin.

Według niego Nawrocki nie jest kandydatem partyjnym, bo nigdy nie był jej członkiem. – Kto go wspiera w kampanii to jest jedno, a to czyje polecenia będzie wykonywał jako prezydent, to jest co innego i nie mam żadnej wątpliwości, że Karol Nawrocki niczyich poleceń wykonywał nie będzie – przekonywał.

Stwierdził, że Andrzej Duda był i jest "prezydentem niezwykle niezależnym", a Nawrocki będzie "jeszcze bardziej niezależny". – To gwarantuje również osobowość Karola Nawrockiego – mówił Sasin.

Wybory prezydenckie. Kto po Andrzeju Dudzie?

Wybory prezydenckie zaplanowano na 18 maja. Wszystkie dotychczasowe sondaże wskazują, że będzie potrzebna druga tura, która odbędzie się 1 czerwca. Według badań Karol Nawrocki zmierzy się w niej z kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim.

Polacy wybierają prezydenta co pięć lat. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy pełnoletni obywatele RP, również ci zamieszkali na stałe za granicą (od 2000 r. mogą głosować również w drugiej turze).

Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Polski, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych i zbiorą przynajmniej 100 tys. podpisów osób popierających ich kandydaturę.

Druga i ostatnia kadencja prezydenta Andrzeja Dudy upływa w sierpniu.

