Policja przed domem Ziobry. Chcą go doprowadzić siłą

Posiedzenie komisji zaplanowano na godz. 10.30. "Przesłuchanie Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości w latach 2015-2023, Prokuratora Generalnego w latach 2016-2023, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r." – czytamy na stronie Sejmu.

Policjanci obecni przed domem polityka Prawa i Sprawiedliwości przekazali, że najprawdopodobniej zostaną przed budynkiem do godziny 10.30 – podaje Polsat News. Funkcjonariusze nie zastali Ziobry na miejscu.

Zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego szefa MS przed komisję zgodę wydał w tym tygodniu warszawski Sąd Okręgowy. Komisja złożyła taki wniosek po tym, jak były minister sprawiedliwości nie stawiał się na kolejne przesłuchania. Najpierw usprawiedliwiał nieobecność stanem zdrowia, następnie powoływał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono, że zakres działania komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją.

"Ziobro był w Brukseli"

– Z całą pewnością Zbigniew Ziobro sam nie stawi się przed grupą, która określa się komisją śledczą, ponieważ nie jest komisją śledczą. Było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i nie ma o czym rozmawiać – powiedział w czwartek wieczorem w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News poseł PiS Michał Wójcik.

Były wiceminister sprawiedliwości, a obecnie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości został zapytany, czy Zbigniew Ziobro znajduje się obecnie w Polsce. – Rozmawiałem z panem ministrem kilka minut temu. Był w Brukseli, w Belgii. Zakładam, że z tej Brukseli przyleci do Polski – odparł. I zapewnił, że Ziobro nie będzie ukrywał się za granicą. – Dziennikarze pytają mnie, czy się będzie ukrywał. Podobno był widziany w Budapeszcie. Ludzie różne rzeczy wymyślają, ale sądzę, że będzie w Polsce – podkreślił Michał Wójcik.

Dziennikarze "Faktu" przekazali w czwartek przed godz. 19:00, że widzieli Zbigniewa Ziobrę na lotnisku w Brukseli. Jak wskazali, od godz. 19:40 odbywa się rejs Polskich Linii Lotniczych LOT do Warszawy.

Czytaj też:

Policja analizuje wypowiedzi Ziobry. Chodzi o arsenał broniCzytaj też:

Lisicki: Doprowadzenie Ziobry do komisji to akt rozpaczy. Ziemkiewicz: W PO wszystko się sypie