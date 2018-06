Ryszard Czarnecki: Kaczyński wrócił

Polityk zaznaczył, że ma nadzieję, iż Kaczyński jeszcze w tym tygodniu będzie obecny w życiu publicznym. Jednocześnie zapewnił, że prezes PiS-u kontroluje sytuację wewnętrzną w partii. – Także to, co się dzieje w kraju, doskonale o wszystkim wie i robi swoje – zaznaczał Czarnecki.

Ryszard Czarnecki był także pytany o występ polskiej reprezentacji na Mundialu. Polska przegrała mecz z Kolumbią. Starcie z Japonią, które czeka nas niedługo to już tylko tzw. „mecz o honor”. – Nie możemy mówić, że nic się nie stało, bo to jest bardzo demoralizujące. Stało się – mówił polityk. Pytany o to, czy selekcjoner jest do zmiany, stwierdził, że "politycy nie są od tego, żeby wymieniać selekcjonerów".

Polityk Prawa i Sprawiedliwości mówił także o relacjach z Unią Europejską. Jego zdaniem „w UE warto się stawiać, gdyby Margaret Thatcher się nie stawiała,nie miałaby rabatu”. Pytany o korzyści z takiej postawy powiedział o braku ataków terrorystycznych. – Ilość zamachów terrorystycznych: zero,wzrost przestępczości muzułmańskich imigrantów: brak. to są te zyski – podkreślił.