Wyniki badania wskazują, że samorządowcom ufa aż 79 proc. badanych Polaków, zaś posłom i senatorom – zaledwie 21 proc.

Stosunkowo większe zaufanie do samorządowców jest wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej razem (84 proc.) niż Prawa i Sprawiedliwości (59 proc.). Co ciekawe, samorządowcy wzbudzają większe zaufanie u osób, które nie zamierzają głosować w najbliższych wyborach samorządowych (84 proc.) niż wśród osób, które planują głosować (76 proc.).

Ponad połowa badanych (61 proc.) chciałaby mieć większy wpływ na to, co się dzieje w regionie ich zamieszkania. Prawie co trzeci Polak (29 proc.) nie ma potrzeby wpływu na sprawy lokalne, natomiast 10 proc. uważa, że ich wpływ jest wystarczający.

Nieco częściej większego wpływu na swój region zamieszkania domagają się wyborcy PiS (69 proc.) niż PO i Nowoczesnej (64 proc.).

Zauważalny jest też dość duży odsetek osób (prawie połowa – 47 proc.), które chciałyby mieć większy wpływ na swój region, a które jednak nie planują udziału w wyborach samorządowych.

– To, jaki będzie wpływ mieszkańców na sprawy regionu, w którym mieszkają, będzie w dużej mierze zależało od tego, kto wygra wybory samorządowe. Jeśli zatem chce się mieć większy wpływ, należy przede wszystkim uczestniczyć w wyborach i popierać odpowiednich kandydatów – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu CiekaweLiczby.pl

Udział w najbliższych wyborach samorządowych deklaruje 64 proc. badanych. Częściej chęć głosowania deklaruje elektorat PiS (89 proc.) niż PO i Nowoczesnej (77 proc.).

Największy odsetek osób planujących udział w najbliższych wyborach samorządowych jest w grupie wiekowej 55 lat i więcej (71 proc.) oraz 45-54 lata (70 proc.), a najmniejszy wśród wyborców w wieku 35-44 lata (52 proc.) oraz najmłodszych w wieku 18-24 lata (54 proc.).

Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna w dniach 15-18 czerwca 2018 roku. Próba ogólnopolska osób od 18 lat wzwyż (N=1070). Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI

Ciekaweliczby.pl to autorski projekt edukacyjny przybliżający opinii publicznej warte poznania fakty oparte o konkretne dane liczbowe. Ideą jest prezentowanie danych tak, by każdy mógł łatwo wyciągnąć z nich obiektywne wnioski i krytycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. To cenna umiejętność w dobie post-prawdy, gdy granice między faktem i opinią, prawdą i fałszem, informacją i dezinformacją coraz bardziej się zacierają. Więcej na www.ciekaweliczby.pl oraz na Facebooku.

Ariadna to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku (OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl

