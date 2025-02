Obajtek szykuje książkę. "Ten polityk PiS mocno się wyróżnia"

"Od pewnego momentu chciałem tam pójść. Widziałem wielki potencjał w rozwoju Orlenu. Uważałem, że to jest to miejsce, z którego można wywierać ogromny wpływ i rozwijać cały sektor, a w gruncie rzeczy pchać cały kraj do przodu" – czytamy w wywiadzie rzece, który z Danielem Obajtkiem przeprowadził dziennikarz Wiktor Świetlik. Fragmenty książki ujawnił "Super Express".

Były prezes Orlenu opowiada o najważniejszych politykach PiS i procesie decyzyjnym na szczytach władzy: "Kaczyński zawsze zbiera informacje z wielu źródeł, analizuje, ma ogromną wiedzę. Inną taką osobą, która mocno się wyróżniała, był Mateusz Morawiecki, który do polityki wszedł jako specjalista od gospodarki, praktyk z sukcesami, a nie odwrotnie. Byli dla mnie najważniejszymi partnerami do rozmowy".

"Trzeba skromnie"

Obajtek odniósł się też do służbowych wyjazdów do Arabii Saudyjskiej. "Mieszkałem w bardzo komfortowych warunkach, ale też bez jakiegoś ostentacyjnego przepychu. Nie korzystałem zresztą z 70 procent tego, co oni zawsze chcieli dla nas przygotować. Ja uważałem, że trzeba skromnie, koniec, kropka. Szczególnie że ich gościnność była ogromna" – opowiada europoseł PiS.

Jak czytamy, Obajtek zrezygnował z oglądania w luksusowych warunkach wyścigu Formuły 1. Obawiał się, że będzie to źle odebrane w kraju. "No proszę sobie wyobrazić, Obajtek w loży Saudi Aramco! Z Pcimia do arabskiej loży!" – tłumaczy swój tok rozumowania były prezes Orlenu.

Daniel Obajtek w latach 2006–2015 był wójtem gminy Pcim. Szybko awansował na prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą kierował do roku 2017. Jednocześnie, w latach 2016–2018, był członkiem rady nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa. Kierował grupą Energa, a w latach 2018–2024 był prezesem koncernu Orlenu. Obecnie pełni mandat europosła. Wybrano go z list PiS.

