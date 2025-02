"To świetna wiadomość". Polskę odwiedzi sekretarz obrony USA

"Polska to jeden z pierwszych krajów, który odwiedzi nowy sekretarz obrony USA. To wyraz silnego partnerstwa Polski i USA. Z niecierpliwością czekam na tę wizytę i owocne rozmowy!" – dodał szef MON.

Hegseth nowym sekretarzem obrony USA

W styczniu Pete Hegseth został nowym sekretarzem obrony USA. W głosowaniu w Senacie zdecydował głos wiceprezydenta J.D. Vance'a, który pełni również funkcję przewodniczącego izby. Przeciwko kandydaturze Hegsetha zagłosowało troje senatorów Partii Republikańskiej: Susan Collins, Lisa Murkowski i Mitch McConnell.

W przeszłości Pete Hegseth był oficerem Gwardii Narodowej oraz przewodził organizacjom weteranów w USA. Był także prezenterem telewizyjnym i współgospodarzem programów śniadaniowych w stacji Fox News.

Przedstawiając swój program przed senacką komisją ds. sił zbrojnych, Hegseth zapowiedział, że będzie skupiony na "powrocie do śmiercionośności" wojska, zniesienia programów dotyczących różnorodności, przywróceniu "etosu wojownika", wzmocnieniu przemysłu wojskowego i "stawieniu czoła" Chinom. Mówił także o "przeniesieniu uwagi i środków" z Europy i Bliskiego Wschodu do Azji.

Dopytywany o podejście do wojny na Ukrainie, Hegseth stwierdził, że "jest to decyzja na poziomie prezydenckim".

Nowy ambasador

W piątek prezydent USA Donald Trump mianował biznesmena i komentatora Thomasa Rose'a na stanowisko ambasadora USA w Polsce.

"Thomas jest szanowanym biznesmenem i komentatorem, który przez prawie dekadę prowadził udany program radiowy w Sirius XM i pełnił funkcję wydawcy i dyrektora generalnego 'The Jerusalem Post'. Zadba o to, aby nasze interesy były reprezentowane w Polsce i zawsze stawiał Amerykę na pierwszym miejscu" – napisał Donald Trump.

Thomas Rose pracował w przeszłości jako reporter telewizyjny, radiowy i prasowy, był także na funkcjach kierowniczych. Przez siedem lat zajmował stanowiska wydawcą i dyrektora generalnego "The Jerusalem Post", był także gospodarzem i producentem programu radiowego "The Bauer and Rose Show" w Sirius XM Satellite Radio – opisuje Onet. W przeszłości był doradcą byłego wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a.

Czytaj też:

Rumunia wyprzedziła Polskę. Są wyniki PKBCzytaj też:

Duda może spotkać się z Trumpem wcześniej. Jest termin