Schetyna o nowym ambasadorze USA: Przyjemnie rozczaruje się Polską

– Pierwsza jego misja dyplomatyczna, ma doświadczenie biznesowe, więc będzie poznawał Polskę z innej strony, nie od strony biznesowej, tylko dyplomatycznej, politycznej. Myślę, że przyjemnie się rozczaruje Polską – powiedział Grzegorz Schetyna w rozmowie z Polsat News.

Senator KO zapewnia, że jest zawsze "dobrej myśli". Jak dodał, ambasador Stanów Zjednoczonych zawsze spełnia ważną rolę i polskie władze czekają na "dobrego, otwartego przedstawiciela administracji waszyngtońskiej".

– Jeżeli zderzy się, spotka się z polską rzeczywistością, będzie miał własne zdanie, niepochodzące z tweetów i artykułów prawicowej prasy, tylko z takim rzetelnym osądem rzeczywistości, która jest w Polsce. Ja zawsze zakładam dobre scenariusze i uważam, że tak będzie i tym razem – mówił dalej.

Były szef "Jerusalem Post" ambasadorem USA w Polsce

Prezydent USA Donald Trump mianował biznesmena i komentatora Thomasa Rose'a na stanowisko ambasadora USA w Polsce.



"Thomas jest szanowanym biznesmenem i komentatorem, który przez prawie dekadę prowadził udany program radiowy w Sirius XM i pełnił funkcję wydawcy i dyrektora generalnego 'The Jerusalem Post'. Zadba o to, aby nasze interesy były reprezentowane w Polsce i zawsze stawiał Amerykę na pierwszym miejscu" – napisał Donald Trump.

"Jestem głęboko zaszczycony, że nasz tworzący historię prezydent poprosił mnie o pełnienie funkcji ambasadora w Polsce. Jeśli zostanę zatwierdzony, będę każdego dnia robił wszystko, co w mojej mocy, aby promować, bronić i rozwijać interesy Stanów Zjednoczonych Ameryki i naszego wspaniałego prezydenta" – to komentarz dyplomaty.

Thomas Rose pracował w przeszłości jako reporter telewizyjny, radiowy i prasowy, był także na funkcjach kierowniczych. Przez siedem lat zajmował stanowiska wydawcą i dyrektora generalnego "The Jerusalem Post", był także gospodarzem i producentem programu radiowego "The Bauer and Rose Show" w Sirius XM Satellite Radio – opisuje Onet. W przeszłości był doradcą byłego wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a.

Czytaj też:

Sukces Trumpa. Statki USA będą przepływać za darmo przez Kanał PanamskiCzytaj też:

Trump w obronie kobiet. Rozporządzenie przywraca normalność w sporcie