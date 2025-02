Trump w obronie kobiet. Rozporządzenie przywraca normalność w sporcie

Problem dopuszczania mężczyzn do "rywalizacji sportowej" z kobietami od lat stanowił narastający problem w niektórych, zarządzanych przez Demokratów stanach USA. Prezydent Donald Trump zgodnie z obietnicą postanowił położyć temu kres.

Trump podpisał rozporządzenie

Podpisane przez Donalda Trumpa rozporządzenie przewiduje m.in. zablokowanie funduszy federalnych dla amerykańskich instytucji edukacyjnych, które dopuszczają udział biologicznych mężczyzn w kobiecych zawodach sportowych.

Ponadto Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA będzie miał prawo odmówić wydania amerykańskich wiz męskim sportowcom, którzy określają siebie jako kobiety.

Podpisując dokument Trump podkreślił, że sprawę należało załatwić już dawno. – To rozporządzenie oznacza zakończenie walki o sport kobiet – powiedział.

Rzecznik prasowy Białego Domu Karoline Leavitt przekazała mediom, że Trump oczekuje, że Amerykański Komitet Olimpijski oraz związki sportowe nie pozwolą już mężczyznom transpłciowym uczestniczyć w kobiecych zawodach sportowych.

Sąd Najwyższy USA w obronie kobiet

W sierpniu ub. roku Sąd Najwyższy USA unieważnił ustawę dopuszczającą biologicznych mężczyzn do rywalizacji sportowej z kobietami. Stosunkiem głosów 5 do 4 SN unieważnił ustawę Title IX, popieraną przez prezydenta Joe Bidena i wiceprezydent Kamalę Harris. Przepisy umożliwiały starty biologicznych mężczyzn deklarujących się jako kobiety w kobiecych dyscyplinach sportowych oraz korzystanie z zaplecza sportowego, w tym damskich toalet, akademików oraz szatni.

Wcześniej wiele stanów walczyło z tego typu praktykami na własną rękę. Np. gubernator Arkansas Sarah Huckabee-Sanders, polityczna stronniczka Donalda Trumpa, w 2023 r. zatwierdziła prawo, które zabroniło chłopcom wchodzenia do żeńskich toalet. – Arkansas nie zamierza pisać od nowa reguł biologii tylko po to, by zadowolić garstkę skrajnie lewicowych aktywistów – podkreśliła wówczas rzecznik gubernator.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat kolejne stany podejmowały ustawy zakazujące biologicznym mężczyznom rywalizacji w zawodach sportowych z kobietami, a Partia Republikańska przy sprzeciwie Partii Demokratycznej, forsowała taki akt normatywny na poziomie ogólnokrajowym.

