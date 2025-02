Sukces Trumpa. Statki USA będą przepływać za darmo przez Kanał Panamski

W oficjalnym komunikacie Departamentu Stanu USA czytamy, że zezwolenie władz Panamy pozwoli USA oszczędzać miliony dolarów rocznie. Sekretarz obrony Pete Hegseth odbył rozmowę telefoniczną z ministrem bezpieczeństwa publicznego Panamy, Frankiem Abrego. W trakcie rozmowy podkreślił, że ochrona strategicznych interesów bezpieczeństwa narodowego USA, w tym swobodny dostęp do Kanału Panamskiego i jego zabezpieczenie przed wpływami zagranicznymi, stanowi priorytet dla amerykańskich władz.

Kilka dni wcześniej, 2 lutego, sekretarz stanu Marco Rubio spotkał się w stolicy Panamy z prezydentem Jose Raulem Moulino. Podczas rozmów wyraził stanowisko USA, według którego utrzymanie dotychczasowego statusu kanału oraz ograniczenie wpływów Chin w regionie są kluczowe dla amerykańskiej polityki zagranicznej.

Trump zapowiedział przejęcie kontroli nad Kanałem Panamskim

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump w przemówieniu inauguracyjnym 20 stycznia zaznaczył, że USA mogą rozważyć przejęcie kontroli nad Kanałem Panamskim, jeśli uznają, że Panama nie przestrzega warunków traktatu z 1977 roku. Przypomniał również, że przekazanie kanału Panamie w 1999 roku było „gestem współpracy”, a nie jednostronnym ustępstwem.

W odpowiedzi na rosnące obawy związane z chińskimi inwestycjami w Panamie, prezydent Mulino zapowiedział audyt portów znajdujących się w pobliżu kanału, zarządzanych przez chińskie firmy. Dodatkowo oświadczył, że Panama nie przedłuży umowy o przystąpieniu do chińskiej inicjatywy „Pasa i Drogi”, podpisanej w 2017 roku.

Obecnie dużymi terminalami kontenerowymi po obu stronach Kanału Panamskiego zarządza firma Hutchison Ports PPC z Hongkongu. Jak zauważa agencja DPA, istnieją jednak obawy, że Pekin może rozszerzyć swoje wpływy na ten strategiczny szlak morski także poprzez prywatne chińskie przedsiębiorstwa.

USA poszerzają wpływy

Oprócz jednostek wojennych i statków Straży Przybrzeżnej, w skład amerykańskiej floty rządowej wchodzą także inne specjalistyczne statki. Są to m.in. badawcze jednostki Krajowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), statki Korpusu Inżynieryjnego Armii USA przeznaczone do badań hydrograficznych i topograficznych, a także lodołamacze, takie jak USCGC Polar Star, wykorzystywane w misjach polarnych. Rząd USA posiada również flotę holowników wspierających większe jednostki w amerykańskich portach.

Decyzja o bezpłatnym dostępie amerykańskich statków do Kanału Panamskiego ma znaczący wpływ na stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo regionu. USA pozostają w stanie gotowości, by przeciwdziałać zagranicznym wpływom na strategiczne szlaki żeglugowe, co może oznaczać dalsze zaostrzenie polityki wobec Chin.

Czytaj też:

"Pokój poprzez siłę". USA wkrótce przedstawią plan wobec wojny na UkrainieCzytaj też:

Trump w obronie kobiet. Rozporządzenie przywraca normalność w sporcie